Donald Trump: Der verbesserte Vorschlag für US-Corona-Hilfe wurde ebenfalls abgelehnt

Darüber hinaus gibt der Vorschlag Trump zu viel Macht, um über die Verteilung der Mittel zu entscheiden. Trump hatte den Betrag der Hilfe in seinem Vorschlag von 1,6 Billionen Dollar auf 1,8 Billionen Dollar erhöht. Die Demokraten baten ursprünglich um 2,2 Billionen Dollar Hilfe. Es gibt immer noch viele Unterschiede, schrieb Pelosi an demokratische Abgeordnete über den Stand der Verhandlungen.

Trotzdem sagte die Sprecherin des Hauses, dass sie trotz dieser enormen Unterschiede hoffe, dass das jüngste Angebot “uns näher an die Vereinbarung eines Konjunkturpakets bringen” würde, um die Pandemie und die Wirtschaftskrise zu bewältigen. “Wir hoffen, bald Fortschritte zu machen”, schrieb sie in einem Brief an die Abgeordneten, der von ihrem Büro veröffentlicht wurde.