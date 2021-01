Dominic Thiems Vater beschreibt die Trainingsbedingungen für die Australian Open 2021 Bubble

Tennisspieler melden sich derzeit freiwillig in der Quarantäne der Australian Open-Blase 2021 an. Nur wenige glückliche trainieren 5 Stunden am Tag vor ihren Schlafzimmern. Jetzt hat Dominic Thiems Vater-Trainer Wolfgang Thiem enthüllt, wie die Trainingseinheiten in Adelaide gehandhabt werden.

Mit seinem Vater, seinem Trainingspartner und seinen Mitarbeitern befindet sich das österreichische Ass in der Adelaide-Blase unter Quarantäne. Außerdem sind Rafael Nadal und Novak Djokovic mit ihren Teams anwesend. Neben ihnen befinden sich alle anderen ATP-Spieler in der Melbourne Park-Blase.

Somit findet die Trainingszeit von 5 Stunden in 3 verschiedenen Sitzungen an einem bestimmten Tag statt. Die Zeit ist tatsächlich 20 Minuten kürzer, sagt Senior Thiem.

“Das Training ist in drei Sitzungen unterteilt, die erste von 7 bis 12 Uhr, die zweite bis 17 Uhr, die dritte bis 22 Uhr.” Wolfgang sagte. „Das Netz beträgt vier Stunden und 40 Minuten, die für den Weg zum Club, das Tennistraining und das körperliche Training verwendet werden.»(Zitate werden über Google Translate vom Deutschen ins Englische übersetzt)

Derzeit trainieren sie drei Wochen lang für den Blockbuster im Melbourne Park. Bevor sie nach Melbourne ziehen, werden die Top 3 an einem Ausstellungsspiel in Adelaide teilnehmen.

Dominic Thiem will 2021 Australian Open Titel

Das österreichische Ass hat sich bei allen anderen Turnieren zum Favoriten gemacht. Als amtierender “Happy Slam” -Finalist stehen seine Chancen gegen Djokovic am zweitbesten.

Angesichts der Tatsache, dass Thiem letztes Jahr seinen ersten Grand Slam gewonnen hat, ist sein Siegpotential nicht zu unterschätzen. Seine Entschlossenheit und sein Engagement für die Disziplin haben ihm geholfen, vor anderen Spielern der nächsten Generation an Dynamik zu gewinnen.

Sportexperten betrachten den US Open-Champion sogar als den Spieler, der die Tennisgrößen entthronen wird. Thiem ist der einzige Spieler nach Andy Murray, der Roger Federer, Nadal und Djokovic mindestens fünf Mal geschlagen hat.

Daher können wir erwarten, dass er beim ersten großen Turnier des Jahres groß rauskommt. Seine Saison beginnt jedoch beim ATP Cup 2021, bevor die Jagd nach den Australian Open 2021 beginnt.

Thiem nimmt Kurs auf den ATP Cup 2021

Geplant ab 1st Im Februar trifft die österreichische Mannschaft im Round-Robin-Turnier auf die italienische und die französische Mannschaft. Dies bedeutet, dass Dominic gegen Matteo Berrettini und Gael Monfils antreten wird.

Insbesondere Wolfgang Thiem wird im Team-Nation-Turnier Kapitän der österreichischen Mannschaft. Da Thiems Cheftrainer Nicolas Massu nach positiven Tests nicht unterwegs war, sanken die Chancen des Österreichers leicht.

Die Tenniswelt kann es jedoch nicht erwarten, ihn zu sehen, und selbst er kann es kaum erwarten, der Welt sein Bestes zu geben. Wird Massus Abwesenheit Thiems Ergebnisse in Australien beeinflussen?

