Von Charles Snee

Die Ausgabe vom 27. April von Linn Stamp News ist gerade in der Presse gelandet und geht am Montag, den 13. April, per Post an die Abonnenten.

Die Besetzung Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg und “Der Dritte Mann” auf den Briefmarken

Rick Miller fasst in Osteuropäischen Briefmarken die Besetzung Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen und untersucht, wie diese turbulente Zeit in The Third Man, dem beliebten Film, als dunkle und düstere Kulisse diente. Mit Joseph Cotten und Orson Welles, die 1949 veröffentlicht wurden. Unterwegs präsentiert Miller österreichische Briefmarken, die dem Film huldigen, der es als 57. Bester in die Top 100-Liste des American Film Institute geschafft hat Film aller Zeiten.

Wir gehen weiter für die Stornierung des ersten Tages der Sunday Maine Statehood-Briefmarke

In First-Day Covers berichtet Lloyd de Vries über die Bemühungen von Erste Tage Werbeleiter Mark Thompson für inoffizielle Stornierungen am ersten Tag bei Rechnungsmailings von Werbetreibenden, die mit dem Stempel des US-Bundesstaates Maine frankiert wurden. Thompsons Suche wurde komplizierter, als das ursprüngliche Ausgabedatum des Staates Maine vom 16. März, einem Montag, auf den Sonntag, den 15. März, verschoben wurde. Thompson musste nach den Tornados auch umfangreiche Schäden an seinem Haus in Nashville, Tennessee, umgehen. der am 3. März durch Nashville brüllte. Sie werden de Vries ‘fesselnde Geschichte nicht missen wollen.

Küchentisch Philatelie: Briefmarken von großem Katalogwert

In jeder Wochenausgabe von Linnsentweder E. Rawolik VI oder E. Rawolik VII zerlegt den Inhalt einer Mischung von Briefmarken, die Sammlern angeboten werden. E. Rawolik ist ein Pseudonym, das auch das rückwärts geschriebene Wort “Kiloware” (eine Mischung aus Briefmarken) ist. Diese Woche lobt E. Rawolik VII eine kompakte Auswahl an Briefmarken aus aller Welt mit beachtlichem Katalogwert. “Schaefers Paket war bei weitem das beste, das ich seit Jahren gesehen habe – vielleicht jemals”, schreibt Rawolik VII.

