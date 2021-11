Dominic Thiem wird nächsten Monat in Abu Dhabi wieder aktiv sein und sagt, das Turnier “bietet die perfekte Umgebung”, um sein Comeback fortzusetzen

Dominic Thiem wird erstmals seit Juni wieder zu den Mubadala Tennis World Championships zurückkehren, die vom 16. bis 18. Dezember in Abu Dhabi stattfinden. Der Österreicher musste in den letzten Monaten wegen einer Handgelenksverletzung pausieren.

Thiem ist nach Casper Ruud und Denis Shapovalov der dritte männliche Spieler, der für das Herrenturnier bestätigt wurde. Es bleibt abzuwarten, wer die restlichen drei Plätze belegt. Rafael Nadal gab kürzlich bekannt, dass er vor den Australian Open in Abu Dhabi spielen möchte.

Thiems Ankündigung ist nicht so überraschend, da er zuvor seinen Wunsch geäußert hatte, vor den Australian Open im Januar bei einigen Turnieren anzutreten.

Dominic Thiem gibt bekannt, dass er bei der Abu Dhabi Exhibition auftreten wird

Thiem erklärte, warum er sich entschieden habe, nach Abu Dhabi zurückzukehren, und betonte, dass ihm dies die Chance gebe, gegen die besten Spieler der Tour zu spielen.

„Die Meisterschaft (in Abu Dhabi) bietet das perfekte Umfeld, um mein Comeback fortzusetzen und gegen die besten Jungs der Tour zu spielen“, sagte Thiem in einer Erklärung. Erklärung von den Veranstaltern ausgestellt.

Der 28-Jährige, der kürzlich seinen Genesungsprozess detailliert beschrieben hat Wartung, sagte, die Tennis-WM in Mubadala passe perfekt zu seinen Plänen.

“Ich habe mich darauf gefreut, die richtige Gelegenheit zu finden, um auf den Platz zurückzukehren, und die Mubadala-Tennis-Weltmeisterschaft kommt zu einem guten Zeitpunkt”, sagte Thiem über seine Entscheidung, das Turnier in Abu Dhabi zu spielen.

Neben dem Herrenturnier mit sechs Spielern wird es bei der Mubadala Tennis World Championship auch ein einmaliges Damenmatch zwischen Belinda Bencic und Emma Raducanu geben.

Jeder weiß, wie gut Dominic Thiem ist: Mubadala WTC-Organisatoren

Das Turnier, das im Zayed Sports City International Tennis Center stattfindet, wird von Flash Sports organisiert. Über die Präsenz von Dominic Thiem im Sechser-Kader in Abu Dhabi sagte John Lickrish, CEO von Flash Sports, er freue sich über die Entscheidung des Österreichers, in die Tennis-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi zurückzukehren.

“Jeder weiß, wie gut Dominic Thiem ist, insbesondere unsere treuen und erfahrenen Meisterschaftsfans”, fügte John Lickrish hinzu. “Wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, unsere Meisterschaft zu wählen, um zum Tennis zurückzukehren. Es zeigt einmal mehr, wie attraktiv es ist, Abu Dhabi bei der Mubadala World Tennis Championship zu spielen, als eine großartige Gelegenheit für die Weltbesten, sich zu messen Aktion vor der neuen Saison.

Lickrish forderte die Unterstützer auch auf, frühzeitig Tickets zu buchen, was eine “hervorragende” Aufstellung versprach.

„Mit einem herausragenden Line-Up, das durch drei weitere Weltklasse-Namen verstärkt wird, fordere ich die Fans auf, ihre Tickets jetzt zu buchen“, sagte John Lickrish, CEO von Flash Sports.