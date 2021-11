Eines der besten Spiele aller Zeiten bekommt einen großen Spin-off

Spieler in den Vereinigten Staaten sind möglicherweise nicht vertraut mit Ehre der Könige, aber MOBA ist seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015 ein großer Hit in China; Letztes Jahr gab der Publisher Tencent bekannt, dass das Spiel über 100 Millionen tägliche Nutzer erreicht hat! Obwohl der Titel in absehbarer Zeit nicht außerhalb der Region veröffentlicht wird, hat der Entwickler TiMi Studio ein Spin-off angekündigt, das weltweit mehrere Plattformen treffen wird. Im Gegensatz zum vorherigen Spiel Ehre der Könige: Welt wird kein MOBA sein, sondern ein Open-World-Titel mit massiven Monsterbegegnungen und einigen interessanten Kreaturendesigns.

Der Trailer für Ehre der Könige: Welt finden Sie unten eingebettet. Der Trailer ist komplett auf Chinesisch, aber es gibt englische Untertitel. Schriftsteller Liu Cixin (Die drei Körper Problem) wird eine Rolle bei der Entwicklung der Spielwelt spielen.

Während Ehre der Könige außerhalb Chinas kein bekannter Name ist, hat sich TiMi Studio in den letzten Monaten außerhalb der Region einen viel größeren Namen gemacht. Der Entwickler ist verantwortlich für Pokémon United, die auf der ganzen Welt ein Hit geworden ist. TiMi Studio hat eindeutig ein Händchen für Spiele im MOBA-Genre, aber es wird interessant sein zu sehen, wie er an ein Open-World-Spiel herangeht.

Spieler sind wankelmütig und es ist nicht immer leicht zu erkennen, welche Spiele erfolgreich sein werden und welche nicht. Spieler in den USA haben MiHoYo möglicherweise abgelehnt Genshin-Einschlag vor seiner Veröffentlichung, aber der Titel hat im letzten Jahr oder so großen Erfolg gehabt. Es ist möglich, dass Ehre der Könige: Welt könnte sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden, aber es ist sicher, dass er zumindest in seiner Heimatregion großen Erfolg haben wird. Vorerst müssen wir nur abwarten und sehen. Leider hat TiMi Studio zum jetzigen Zeitpunkt kein Veröffentlichungsfenster für das Spiel bekannt gegeben.

