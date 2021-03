Dominic Thiem setzt sich das Karriereziel, Roland Garros zu gewinnen: Meine größte Herausforderung wird es sein, Rafael Nadal zu schlagen

Dominic Thiem konzentrierte sich darauf, Roland Garros in diesem Jahr zu gewinnen, während er den „König aus Ton“ Rafael Nadal entthronte. Die österreichische Welt Nr. 4 gab zu, dass es ein Karriereziel für ihn war, bei Roland Garros zu gewinnen, und er sieht es als seine größte Herausforderung an, Rafael Nadal auf Sand zu sehen.

“Für mich ist dies bei weitem das Turnier mit den besten Ergebnissen in der Vergangenheit. Nach dem Gewinn des ersten Grand-Slam-Titels ist es nun das größte Ziel und etwas, das ich wirklich erreichen möchte”, erklärte Thiem bei Laureus Sports Auszeichnungen.

Der amtierende US Open-Champion bereitet sich auf den 13-fachen French Open-Sieger in diesem Jahr vor und hat zugegeben, bei Roland Garros gewonnen zu haben, während die Entthronung von Nadal das “größte Ziel in diesem Jahr” ist.

“Ich setze mir gerne mehr kurzfristige Ziele, aber der Gewinn der French Open ist eine große Sache … es ist eigentlich ein Karriereziel. Es ist auch mein größtes Ziel für dieses Jahr.”

“Ich denke, letztes Jahr war er bereits 34 Jahre alt und hat wahrscheinlich eines der besten Turniere aller Zeiten gespielt. Er ist also definitiv der Typ, den es zu schlagen gilt”, sagte der 27-Jährige, dessen Sieg bei den US Open im vergangenen Jahr sein erster Grand Slam war.

“Es wäre eine der größten Herausforderungen im Sport, diesen Typen auf dem Center Court zu schlagen. Deshalb würde ich es wirklich gerne tun, wenn er noch aktiv ist.”

(Reuters Beiträge)