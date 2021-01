Dominic Thiem ist unzufrieden mit dem Hype um seine Beziehung zu Lili Paul-Roncalli

Profisportler haben unabhängig von ihrer Sportart häufig Schwierigkeiten, die Privatsphäre zu wahren. In den letzten Nachrichten hat der österreichische Tennisstar Dominic Thiem aus demselben Grund seinen Kummer gegenüber den Medien zum Ausdruck gebracht.

Alles begann, als der 27-Jährige mit seiner neuen Freundin Lili Paul-Roncalli ein Foto auf Instagram teilte. Seitdem wurde er mit Interviewanfragen aus Deutschland und Österreich bombardiert.

Letztes Jahr gewann Thiem sein erstes Grand Slam-Turnier mit dem Gewinn des US Open-Titels. Viele Experten haben auch vorgeschlagen, dass er auf dem Weg ist, ein großartiger Tennisspieler zu werden.

Derzeit ist der Österreicher auf Platz 3 der Welt eine der obersten Prioritäten für Pressehäuser. Jetzt hat er jedoch klargestellt, wie er sich über die Aufmerksamkeit fühlt, die er seinem Leben außerhalb des Tennis widmet.

Weiterlesen: “All Very Fresh”: Dominic Thiem erzählt von seiner neuen Beziehung zu Lili Paul-Roncalli

Dominic Thiem möchte seine Privatsphäre intakt halten

Um das Gerücht zu beenden, hat Dominic mit seiner neuen Freundin Lili ein Foto hochgeladen. Seitdem hat er einen unvorhergesehenen Sturm von Medienanfragen erlebt.

“Übrigens gibt es auch private Informationen” österreichisch öffnen. “Ich hätte nie gedacht, dass mein Instagram-Foto mit Lili einen solchen Hype verursachen würde.”

Trotzdem glaubt der österreichische Star daran, sein Privatleben aus den Medien herauszuhalten. Daher bestritt er, irgendwelche Interviews zu geben. „Innerhalb weniger Stunden erhielt ich Anfragen für Interviews aus Deutschland und Österreich, die ich ablehnen musste. Meine Privatsphäre bleibt privat. “ Dominic enthüllte.

Aber der verteidigende US Open-Champion will seine Fans nicht im Dunkeln lassen, und er fügte hinzu: „Ich werde meinen Fans jedoch viel erzählen: Ich habe Lili zum ersten Mal in Wien getroffen. Wir verstehen uns gut, wir können zusammen lachen und wir haben die wenigen Tage, die wir bisher zusammen verbracht haben, genossen.

Thiem wird bald seine geistige Gesundheit 2021 beginnen

In Bezug auf sein Berufsleben wird Thiem diese Woche nach Adelaide reisen. Dort wird er zwei Wochen lang unter Quarantäne gestellt, spielt ein Ausstellungsspiel und zieht dann in den Melbourne Park.

Thiem wird Österreichs Nummer 1 beim ATP Cup 2021 sein, wo sein Vater der Mannschaftskapitän sein wird. Seine eigentliche Saison beginnt jedoch als amtierender Finalist bei den Australian Open 2021.

Die Fans hoffen, dass er dieses Jahr einen weiteren Grand Slam gewinnen wird. Glaubst du, er kann es schaffen?

Lesen Sie auch: Nach Rafael Nadal leidet Dominic Thiem vor den Australian Open 2021 an einer Komplikation