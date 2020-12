“Dominic Thiem ist körperlich besser in Form als vor einem Jahr”

Der steirische Sportwissenschaftler Mike Reinprecht behauptete kürzlich, Dominic Thiem habe seine Fitness auf ein noch höheres Niveau gebracht als im Vorjahr.

Thiem ist als einer der besten Spieler auf Tour bekannt, da er Spieler wie Rafael Nadal und Novak Djokovic in Marathon-Spielen oft überlebt hat. Der 27-Jährige begann sein Training außerhalb der Saison in Österreich, wo er an Leistungsdiagnosen, Langstreckenrennen und Gleichgewichtsübungen arbeitete, um sich auf die Australian Open 2021 vorzubereiten.

Reinprecht, der seit einigen Jahren mit Dominic Thiem zusammenarbeitet, sprach kürzlich mit den österreichischen Medien Krone wo er enthüllte, dass die Welt Nr. 3 mehrere Stunden am Tag hart trainiert.

“Eines kann man bereits sagen: Dominic Thiem ist körperlich sogar besser in Form als vor einem Jahr”, sagte Reinprecht.

2020 war eine entscheidende Saison für Thiem, da er seinen ersten Major bei den US Open 2020 gewann und auch die Australian Open und das ATP-Finale erreichte. Während der 27-Jährige seine Fitness in der Tat noch weiter verbessert hat, muss der Rest der Tour vorsichtig sein, sich ihm in einigen harten Spielen zu stellen.

Dominic Thiem spielt ATP Cup vor den Australian Open

Dominic Thiem beim ATP Cup 2020

Nachdem der Kalender für die ersten beiden Monate des Kalenders 2021 veröffentlicht wurde, hat Dominic Thiem auch seine Pläne für den australischen Sommer skizziert.

Der Österreicher wird am ATP Cup teilnehmen, der in der ersten Februarwoche in Melbourne stattfinden wird, gefolgt von den Australian Open. Thiem erreichte letztes Jahr das Finale der Australian Open, wo er knapp fünf Sätze gegen Novak Djokovic verlor.

Der 27-Jährige plant, am 13. Januar nach Melbourne zu reisen, um seine zweiwöchige Quarantäne zu beginnen. Während dieser Zeit dürfen die Spieler ihre Räume nur fünf Stunden am Tag verlassen.

“Quarantäne, strenge Trainingsregeln”, sagte sein Vater Wolfgang Thiem. “Die ersten zwei Wochen werden schwierig. Dann wird Dominic den ATP Cup in Vorbereitung spielen und der Grand Slam wird am 8. Februar beginnen.”

Während seines Trainings außerhalb der Saison steht Thiem auch vor seinem anhaltenden Rechtsstreit mit dem ehemaligen Trainer Gunter Bresnik, der ihn wegen 450.000 Euro verklagt hat. Der Österreicher flog am Freitag nach Wien, um an einer Anhörung zu diesem Thema teilzunehmen, und es bleibt abzuwarten, ob beide Seiten eine einvernehmliche Einigung in dieser Angelegenheit erzielen.