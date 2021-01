Dieses polynesische Kreuzfahrtschiff hat einen ansässigen Tätowierer Ausflug

Eddy Tata wurde auf der Insel Ua Pou in den Marquesas mit einer Fläche von 40 Quadratkilometern geboren und lernte das Zeichnen anhand seines Tattoos von Onkel Moana Kohumoetini. “Er war der erste Tätowierer in unserer Familie”, sagt Tata, die mit 17 Jahren begann, unter Anleitung ihres Onkels ihre eigene Haut zu tätowieren. Tata’s erste Tinte war ein Marquesan-Kreuz auf ihrem linken Unterarm. Mit 30 Jahren erhielt er die notwendige Ausbildung, um andere zu tätowieren.

Tatas Leidenschaft für das Zeichnen in der Kindheit neben ihrem Onkel führte zu einer berühmten Karriere als gefragter polynesischer Tätowierer. Derzeit ist Tata der ansässige Tätowierer von Aranui 5, ein Passagiertransportschiff, das 14-tägige Reisen zwischen Tahiti und den Marquesas-Inseln unternimmt. Das 400 Meter lange Schiff ist die wichtigste Lebensader für den Transport von Vorräten und Touristen rund um die sechs Marquesas-Inseln und soll die Passagiere in die Kultur Französisch-Polynesiens eintauchen lassen. Siebenundneunzig Prozent des Personals und der Besatzung sind Polynesier und stammen aus den fünf Archipelen Französisch-Polynesiens. Das Schiff bietet Vorträge über die Geschichte, Kultur und Archäologie der Marquesas sowie Kurse zur kulturellen Bereicherung über lokale Tänze und Lieder, die Herstellung von Muscheln und die marquesanischen und tahitianischen Sprachen. Als Tätowierer an Bord bietet Tata den Passagieren personalisierte Tätowierungen im polynesischen Stil, die auf ihren Lebensgeschichten basieren.

Tätowieren wurde für geübt mindestens 2000 Jahre in ganz Französisch-Polynesien, einschließlich 118 Inseln, die sich über 1.200 Meilen in den Südpazifik erstrecken. Es gibt ältere Beweise für die Ägypter, Die Inuit und Kelten mit ähnlichen Körpermarken aus Jungsteinzeit. Das moderne Wort für permanente Kunst auf der Haut leitet sich jedoch vom französisch-polynesischen Wort ab sollte, was “markieren” bedeutet.

“Polynesische Tattoos sind eine ungeschriebene Tradition und ein indigenes Kommunikationssystem”, sagt er Tahiarii Pariente, ein polynesischer Kulturexperte von der Insel Raiatea, der zweitgrößten der Gesellschaftsinseln nach Tahiti. Er ist Forscher, Praktiker und Dozent für polynesische Kunst und organisiert Abenteuererlebnisse rund um die Inseln.

Traditionell erzählten die kühnen geometrischen Symbole, die in polynesischen Tätowierungen verwendet wurden, die persönliche Geschichte und den gesellschaftlichen Rang des Tahitianers, der sie trug. In der Vergangenheit waren die Muster von Insel zu Insel unterschiedlich. „In Polynesien hatte jeder Archipel seine eigenen Motive, aber mit der Ankunft der Missionare wurden alle Symbole der anderen Archipele außer in den Marquesas zerstört“, erklärt Tata. Zum Beispiel steht der Zahn eines Hais für Stärke, der Himmel für Spiritualität und die Wellen für Reisen und den Ozean. Tata trägt ein Symbol namens Ipu. “Es repräsentiert das Universum, die Kraft, die Aura, aber auch das Geschlecht einer Frau, da alles von dort kommt”, erklärt Tata.

Wiederholte abstrakte Symbole in Kombination mit Motiven aus der Natur wie Schildkröten, Haien, Farnen, Blumen, Muscheln, Sonne und Mond sind weit verbreitet, und viele Designs enthalten Ahnengeschichten. „Die Schildkröte steht im Allgemeinen für Frieden und Langlebigkeit. Aber in einer bestimmten Familie haben sie möglicherweise eine Geschichte mit einem Vorfahren, der von einer Schildkröte gerettet wurde, sodass eine neue Bedeutung entsteht. Ein gemeinsames Symbol wird zu einem außergewöhnlichen Symbol “, sagt Pariente. Tata trägt eine Schildkröte und erklärt, dass die Schuppen im Schildkrötenpanzer speziell die Langlebigkeit symbolisieren.

Laut Pariente ist es üblich, dass Männer polynesische Tattoos von der Oberseite der Knie bis zum unteren Rücken tragen, während Frauen normalerweise ihre Hände tätowieren. Die Platzierung von Tätowierungen hängt auch von der Familie und dem Beruf einer Person ab. Seine Frau ist zum Beispiel Masseurin und hat ein Tattoo auf der Hand, aber ein Lehrer kann sich auf die Unterlippe tätowieren lassen. „Das Tattoo ist auch ein Personalausweis“, erklärt Pariente. “Es ist ein sehr einzigartiger, persönlicher und sehr persönlicher Teil Ihres Lebens und die Leute erkennen Sie an Ihrem Tattoo.” Er hat mehrere Tata-Tattoos auf seinen rechten Armen, die die Navigation darstellen. “Sie können aus der Ferne sehen und erkennen, dass ich es bin.”

Die 2015 eingeführte Aranui 5 verwandelte 2017 einen der Massageräume ihres Spas in ein Tattoo-Studio. Zu dieser Zeit war Kohumoetini, der jetzt das Schiffsrestaurant leitet, der Tätowierer an Bord. . Tata begann im Juli 2016 im Restaurant Aranui 5 zu arbeiten. Er begann mit dem Tätowieren der Crew und trat 2017 seinem Onkel als Tätowierer für Passagiere bei. Laut Romina Wong, COO von Aranui Cruise, ist das Unternehmen das einzige Kreuzfahrtschiff der Welt, das einen traditionellen polynesischen Tätowierer an Bord hat. Jungfernfahrten ist eines der wenigen anderen Kreuzfahrtschiffe, das ein Tattoo-Studio an Bord hat.

Tata färbt Spezialzeichnungen von alten Symbolen und Figuren auf Passagieren in seinem Bordstudio, Taheiona Patutiki ((Taheiona eine Kombination der Namen seiner Kinder und Patutiki bedeutet Tätowierung oder Tätowierung in der polynesischen Sprache der Marquesas). Er sieht seinen Service als eine Möglichkeit für Reisende, ihre Zeit in Polynesien zu gedenken – bequem, während sie auf ihre Überfahrt zu ihrem nächsten Ziel warten. Seine Motivation ist bescheiden; Er möchte seine Talente und seine Kunst einsetzen, um mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Tata macht durchschnittlich 15 Tattoos pro Woche – ungefähr 700 pro Jahr zwischen seiner Privatkundschaft an Land und den Passagieren an Bord der Aranui 5.

Während der Kreuzfahrt trifft sich Tata mit Passagieren, um ihre Tätowierungen basierend auf ihren Lebensgeschichten zu entwerfen. “Ich spreche zuerst mit dem Kunden, um herauszufinden, was er darstellen möchte”, sagt Tata. „Alle Stücke, die ich mache, sind einzigartig für die Person, die sie trägt. Tattoos erzählen ihre Geschichte, ihre Erfahrungen und ihre Gefühle. Die verwendeten Symbole sind jedoch alle gleich. Es sind die Symbole und die Platzierung zusammen, die die Geschichte erzählen. “”

Tata ist begeistert davon, die persönlichen Geschichten von Passagieren durch die Tätowierungen ihrer Vorfahren auf ihre Haut zu übertragen. “Sie erzählen ihre eigene Geschichte, wie ein Buch, das sie ein Leben lang auf ihrer Haut tragen”, sagt Tata.

Ein Tattoo, das sich von Tata als eines der denkwürdigsten abhebt, das er je gemacht hat, ist ein Marquesan-Ärmel des australischen Reisenden Brant Tapley. „Wir sind wirklich im Geiste traditioneller Marquesan-Symbole geblieben. Es war ein gutes Gefühl zwischen uns “, sagt Tata. Tapley verbrachte Ende November 2019 zwei Wochen auf der Aranui 5, um die Marquesas-Inseln zu erkunden. Tapley wollte sich tätowieren lassen, war sich aber nie sicher, was er dauerhaft in seinen Körper gravieren wollte, bis er Tata traf. “Wir haben ausführlich darüber gesprochen, was das Tattoo darstellen soll”, sagt Tapley. Tata lieferte Tapley eine Skizze ihrer Interpretation der Themen. “Seine Fähigkeit, perfekt zu interpretieren, was ich fühlte und wollte, dass er repräsentiert, war erstaunlich”, sagt Tapley, der glaubt, dass das Tattoo ihm innere Stärke verlieh. Er ist ein kleines Geheimnis, wenn es um seine Symbolik geht. „Es ist eine persönliche Geschichte. Nur Eddy, ich und meine Freundin wissen, was das wirklich bedeutet “, sagt Tapley.

Das Freihand-Tattoo dauerte etwa sechs Stunden. Tapley fühlt sich geehrt, Tinte zu tragen, die von einem Marquesaner von den Marquesas-Inseln hergestellt wurde, wo die Geschichte des Tätowierens Jahrtausende zurückreicht. “Jedes Mal, wenn ich es sehe, erinnert es mich an diese Zeit und die Menschen, die ich getroffen habe”, sagt Tapley. Er und Tata bleiben in Kontakt und planen, eines Tages nach Aranui 5 zurückzukehren, um das Tattoo zu entwickeln.