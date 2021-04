Dieser Patch verbessert die Einrichtung mehrerer Monitore unter Windows 10

Das Vorhandensein mehrerer Bildschirme ist eine große Produktivitätssteigerung, wenn Sie streamen, bearbeiten oder versuchen, sich mit einer Hintergrundshow abzulenken, während Sie Ihr Lieblings-Online-Spiel spielen. Es ist eine Schande, dass Windows 10 die Verwendung mühsam macht.

Wenn Sie einen Windows-Computer in den Ruhezustand versetzen, während Sie zwei oder mehr Monitore verwenden, wechseln die geöffneten Fenster aus irgendeinem Grund zum Hauptbildschirm, wenn das System aufwacht, und zwingen Sie dazu, Ihr Layout neu zu ordnen. Jedes Mal Sie starten den PC im Standby-Modus.

Glücklicherweise arbeitet Microsoft an einer Lösung für das Problem, das Microsoft nennt Schnelle Hot-Plug-Erkennung (Rapid HPD): Dadurch bleiben Ihre Apps und Ordner dort geöffnet, wo Sie sie hinterlassen haben, bevor Sie Ihren PC in den Ruhezustand versetzen. Microsoft stellt sicher, dass der Fix “nicht auf Monitorhersteller, Hardwarespezifikationen, Steckertyp oder Kabelmarke beschränkt ist” und für alle Windows 10-PCs mit mehreren Monitoren und Laptops gilt, die an ein externes Display angeschlossen sind, unabhängig von den Systemeinstellungen des Benutzers.

Der Rapid HPD-Patch wird später in diesem Jahr im Rahmen des Updates vom Oktober 2021 veröffentlicht. Wer es jedoch nicht ertragen kann, seine Apps jedes Mal neu zu mischen, wenn sein PC aufwacht, kann sich dem Windows Insider-Programm anschließen, um jetzt ein Update zu erhalten.

Beachten Sie, dass das Windows Insider-Programm nicht für jedermann geeignet ist. Während Sie frühzeitig neue Funktionen erhalten, sind die Testfunktionen häufig unvollständig, Systemfehler treten häufiger auf und Sie müssen Ihren PC möglicherweise häufiger aktualisieren. Wenn Sie mit diesen Einschränkungen cool sind, können Sie Treten Sie hier dem Windows Insider-Programm bei.

Windows Insider Build 2187 (derzeit auf dem Dev Channel verfügbar) sollte kurz nach der Anmeldung für das Insider-Programm auf Ihrem PC eintreffen. Sie können jedoch nach verfügbaren Systemupdates in suchen Einstellungen> Update & Sicherheit> Windows Updateund klicken Sie auf “Auf Updates prüfen.”

Sie können auch Ihre Version von Windows 10 einchecken Einstellungen> System> Info. Die Versionsnummer des Betriebssystems ist unter aufgeführt “Windows-Spezifikationen.”

Insider Build 2187 (oder das Update vom Oktober 2021 später in diesem Jahr) ist die einzige Voraussetzung, um das Rapid HPD-Problem zu beheben. Nach der Installation sollte das Problem der Desktop-Umbildung bei Verwendung mehrerer Anzeigen nicht mehr auftreten.

