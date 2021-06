Die Zahl der aktiven COVID-19-Fälle in den Niederlanden sinkt um fast die Hälfte, mit 1 neuer Fall, 10 neuen Genesungen

Neufundland und Labrador haben am Dienstag einen neuen Fall von COVID-19 gemeldet. (Tyson Koschik / CBC)

Es ist vier Tage her, dass Neufundland und Labrador zuletzt ihre COVID-19-Zahlen aktualisiert haben, und während dieser Zeit wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums nur ein neuer Fall gemeldet.

Bei dem neuen Fall handelt es sich um eine Frau in den 60ern aus der Western Health Region, die eine Kontaktperson eines früheren Falls ist, die nichts mit einer Gruppe in der Region zu tun hat. Mit 10 neuen Genesungen seit Freitag – einer in der östlichen Gesundheitsregion, zwei in der zentralen Gesundheitsregion und sieben in der westlichen Gesundheitsregion – ist die Zahl der aktiven Fälle in der Provinz auf 13 gesunken, das höchste Tief seit dem 13. Wegen des Virus befindet sich niemand im Krankenhaus, gegenüber zwei, als das Ministerium die Zahlen das letzte Mal aktualisierte.

Das Gesundheitsministerium kündigte letzte Woche unter Berufung auf eine rückläufige Fallzahl an, an Wochenenden und Feiertagen keine Fallinformationen mehr zu aktualisieren. Der Montag ist ein Provinzfeiertag und die Pressemitteilung vom Dienstag ist die erste seit Freitag.

Bisher wurden 157.609 Personen getestet, davon 1.307 seit Freitag.

Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass es immer noch eine Gruppe von Fällen in der westlichen Gesundheitsregion untersucht, in der bisher 42 bestätigte Fälle vorliegen. Es gibt acht aktive Fälle in der Region sowie drei in der östlichen Gesundheitsregion und jeweils einen in den Gesundheitsregionen Zentral und Labrador-Grenfell.

Bis Sonntag wurden 415.850 Impfdosen verabreicht. Davon sind 367.476 erste Dosen, wobei 76 Prozent der anspruchsberechtigten Bevölkerung der Provinz jetzt mindestens eine Injektion erhalten haben. Etwas mehr als 10 Prozent der berechtigten Bevölkerung sind vollständig geimpft.

Nach Angaben des COVID-19-Rechenzentrums der Provinzregierung werden in dieser Woche 124.790 Dosen erwartet, fast ein Viertel der Gesamtzahl der Dosen, die die Provinz bisher erhalten hat.

Es wird erwartet, dass Gesundheits- und Regierungsbeamte am Mittwoch ihr wöchentliches COVID-19-Briefing abhalten, am selben Tag, an dem die Provinzregierung die Reisebeschränkungen für Personen, die nach Neufundland und Labrador einreisen, lockert.

