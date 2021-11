Olympia-Golfranking 2020: Österreichs Sepp Straka führt nach Tokio-Hinrunde mit 8 unter 63

Sepp Straka führt den Golfwettbewerb bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio nach einer brillanten 63 in einer nassen und nassen ersten Golfrunde im Kasumigaseki Country Cub an, die am Donnerstag in Japan durch das Wetter um mehr als zwei Stunden verzögert wurde.

Straka war am Donnerstagmorgen in der ersten Gruppe, und keiner der 19 anderen Gruppen hinter ihm konnte ihn niederschlagen. Dennoch gab es viel Manöver für die Position direkt hinter Straka, und einige Stars sind für die letzten 54 Löcher gut platziert.

Werfen wir einen genaueren Blick auf Strakas beeindruckende Erstrundenleistung und wer in den nächsten Tagen eine Chance hat, ihn einzuholen.

1. Sepp Straka (-8): Der Österreicher verpasste drei Pokale in Folge (und sechs seiner letzten sieben), also schoss er natürlich eine klare 63, die kein Bogey und eine positive Anzahl von gewonnenen Schlägen in jeder Kategorie beinhaltete. Sicher. Es ist Golf. Strakas dünner Vorsprung bedeutet nicht viel, da er hier nicht viel Ausdauer hat. Könnte er hier eine Medaille beanspruchen? Sicher, aber im Moment sieht es ein bisschen aus wie ein Rennhase. Straka hat ein gutes Spiel, aber es gibt keine Beweise dafür, dass er in Form ist, obwohl ich ermutigt bin, wie er ihn am Donnerstag getroffen hat und er bemerkte, dass er das Gefühl hatte, dass alles zur richtigen Zeit passte.

„Die ersten Wochen davor [the Travelers Championship] als ich den Pokal verpasste, waren meine Eisen schlecht, aber mein kurzes Spiel war richtig gut“, sagte Straka. „Ich habe also viel an meinen Eisen gearbeitet, dann hat sich mein kurzes Spiel verschlechtert. Da habe ich die letzten beiden Schnitte verpasst. Aber ja, ich habe meine Putting-Routine ein wenig optimiert und es hat wirklich gut funktioniert und meine Eisen waren in den letzten Wochen ziemlich gut, also fühlte ich mich ziemlich gut mit meinem Spiel.

2. Jazz Janewattananond (-7): Janewattananond hatte nicht sein bestes Jahr mit nur einer Top 10 für fünf gescheiterte Pokale auf der ganzen Welt, aber er war in der ersten Runde am Donnerstag fehlerfrei. Wenn das am Freitag nach hinten losgeht, könnte er gleichziehen, obwohl er gerade den Pokal passierte und bei der Open Championship in Royal St. George’s ein schönes T46-Finish in einem viel besseren Feld hatte.

T3. Thomas Pieters, Carlos Ortiz (-6): Pieters entleerte ihn in der ersten Runde vollständig, was ihn überraschte, als er sagte, er fühle sich schrecklich. Seine Strategie? Denk nicht wo nicht es zu schlagen. Er verlor Feldschläge sowohl auf als auch um die Grüns herum und ließ immer noch eine köstliche kleine 65 fallen, mit der er um seinen vierten Platz bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro kämpfte.

„Da wir aus einem kleinen Land kommen, haben wir bisher zwei Medaillen gewonnen [at the 2020 Tokyo Olympics] … Wenn du nur noch einen für dein Land bekommst, meine ich, es ist wie ein legendärer Status zu Hause“, sagte Pieters. „Also, ja, ich möchte nur eine Medaille holen, das wäre großartig. Aber es ist ein langer Weg.“

T5. Joachim B. Hansen, Jhonattan Vegas, Juvic Pagunsan (-5): Vegas war in letzter Zeit mit drei Top-11-Platzierungen in den letzten vier Starts in Flammen, darunter ein T2 letzte Woche bei den 3M Open. Dieser Auftakt war keine Überraschung, wenn man bedenkt, wie gut er ihn getroffen hat, und der ermutigende Teil für ihn (und diejenigen von uns, die ihn ausgewählt haben, um unter den Top 10 bei +350 zu landen), ist, dass er es überhaupt nicht so gut gespielt hat. Donnerstag, was bedeutet, dass am Freitag und Samstag mehr ankommen könnten.

T8. Sebastian Munoz, Paul Casey, Anirban Lahiri, Alex Noren (-4): Der britische Kader war wahrscheinlich lauter als jeder andere über die Bedeutung dieser Woche, und Casey wiederholte dies am Donnerstag, nachdem er 67 Jahre alt wurde, als er erklärte, wie sehr er sich von anderen Athleten aus Großbritannien inspirieren ließ.

„Ich habe das Gefühl, dass es ein großes Verantwortungsbewusstsein gibt, dass ich versuchen muss, so viel wie möglich zu liefern“, sagte Casey, der im Olympischen Dorf wohnt. „Sie machen keinen Druck, das GB-Team geht nie darum, es wurde kein einziges Mal erwähnt, so etwas muss man abliefern. Nein, aber man spürt es bei den anderen Athleten. weil sich alle so benehmen brillant, ich möchte auch performen und ihren Erwartungen gerecht werden.“

T12. Xander Sc Chauffageele, Adri Arnaus, Henrik Norlander, Antoine Rozner, Christiaan Bezuidenhout, Si Woo Kim, Viktor Hovland, Patrick Reed (-3): Sc Chaudele ist hier der Große. Von seinen vier Siegen als Profi kamen drei in Kleinfeldveranstaltungen ohne einen Pokal wie diesen. Er bleibt nach seiner 68 in Runde 1 (in der er das letzte Loch bogeyed) unter den wenigen Favoriten. Er muss sein Eisenspiel etwas straffen, aber er ist in einer erstklassigen Position für die zweite Runde, und ich denke, er ist derjenige, der im Verfolgerfeld beobachtet werden muss, wenn das Turnier ein wenig ausrollt.

T20. Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Rory McIlroy (-2): In Anbetracht des Drucks auf Matsuyama, in seinem Heimatland bei diesen Olympischen Spielen erfolgreich zu sein, war seine 69 in der ersten Runde nicht so schlecht. Sein Ballschlag war etwas wackelig, aber wenn einer der Besten seiner Generation in dieser Klasse das Schiff am Freitag wieder in Ordnung bringen kann, sollte er noch vor dem Wochenende da sein.

„Wenn ich sage, dass es keinen Druck gibt, dann lüge ich. Hoffentlich kann ich dem Druck standhalten und er liegt auf mir und versuche, hier ein gutes Turnier zu veranstalten“, sagte Matsuyama.

T41. Justin Thomas (E): Es war absolut nichts Bemerkenswertes an Justin Thomas‘ Wende. Buchstäblich nichts. Er machte 18 gerade Pars (was in der Tat außerordentlich schwierig ist) und landet vor Freitag in einem ziemlich tiefen Loch. Es ist ein Spiel, das er sicherlich beenden kann, aber er wird (zumindest für sich selbst) in den letzten Monaten wieder anfangen müssen, weil das in der ersten Runde am Donnerstag nicht passiert ist. Es würde auch helfen, wenn er mit seinem Putter nicht mehrere Schläge auf dem Platz verliert. JT gab auch das Erstrunden-Zitat.

Die Paarungen und Startzeiten für Runde 2 könnt ihr hier einsehen.