Die weißrussische Sprinterin Krystsina Tsimanouskaya kommt in Polen an

Die weißrussische Sprinterin Krystsina Tsimanouskaya traf am Mittwochabend in Warschau ein und traf ihren Mann am Donnerstag, Tage nachdem sie die Anordnung der Nationalmannschaft aus Sicherheitsgründen abgelehnt hatte, nach Hause zurückzukehren.

Die Nachrichten treiben: Die 24-jährige Olympiateilnehmerin erhielt ein humanitäres Visum von Polen, nachdem sie beschlossen hatte, ihr Heimatland zu verlassen, als sie einen Anruf von ihrer Großmutter erhielt, in der sie ihr sagte, sie solle nicht zurückkehren, Reuters gemeldet.

“Ich wusste nicht, dass er Weißrussland verlässt”, sagte Tsimanouskaya Reuters über ihren Ehemann Arseni Zhdanevich, der in die Ukraine reiste, während Tsimanouskaya bei der polnischen Botschaft in Tokio Zuflucht suchte. “Meine Großmutter oder meine Mutter hat es mir erzählt. Er hat mich angerufen, als er schon unterwegs war.”

“Er sagte, er und unsere Eltern hätten beschlossen, dass er auch gehen müsse. Und er packte schnell ein paar Sachen und ging”, fügte sie hinzu.

Das große Bild: Weißrussland steckt in einer politischen Krise, in der Staatschef Alexander Lukaschenko gegen Dissidenten vorgeht. Viele Kritiker wurden festgenommen oder sind aus dem Land geflohen.