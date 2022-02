Die ungenießbare Wahrheit über biodynamische Weine

Sie wissen, wie es ist, Sie durchsuchen die Regale in Waitrose auf der Suche nach einer Flasche, die Sie zu einer Dinnerparty mitnehmen können, und überlegen, ob Sie billig und fröhlich gehen, aussteigen oder einen trendigen „natürlichen“ Wein auswählen sollen, den Sie dann so tun können, als würden Sie ihn kennen etwas über (wenn Ihnen das Etikett wirklich gefallen hat). Du nimmst eine Flasche, drehst sie um und wirfst deinen Blick über die Rückseite. „Tropische Aromen, lebhafter Gaumen, Merlot, Cabernet … Moment mal, Kuhhornessenz?“

Willkommen in der kuriosen Welt der biodynamischen Weinherstellung, wo Winzer dem Tierkreis folgen, glauben, dass jeder Weinberg eine Seele hat, die gepflegt werden muss, glauben, dass man niemals Wein probieren sollte, wenn der Mond im Steinbock steht, und Kuhhörner vergraben, die mit Mist und Quarz gefüllt sind die Reben.

Sting ist ein Fan, ebenso wie Schauspieler Sam Neill und Harry-Potter-Regisseur Michael Seresin, die alle auf ihren Landstrichen in der Toskana, Central Otago und Marlborough biologisch-dynamische Trauben anbauen. Die italienische Regierung ist weniger begeistert. Tatsächlich ist die Biodynamik für sie gleichbedeutend mit „Hexerei“ – wie der Physiknobelpreisträger Giorgio Parisi es genannt hat – und sollte sicherlich keinen offiziellen Status verdienen. Wissenschaftler und Abgeordnete haben die Technik gleichermaßen zurückgewiesen, indem sie ein Gesetz blockiert und geändert haben, das biodynamischen Weinbergen die gleichen Möglichkeiten zur Finanzierung gegeben hätte wie ökologischen. Die Abgeordneten stimmten dafür, das Gesetz zu ändern, das letztes Jahr die Zustimmung des italienischen Senats erhalten hatte, obwohl 4.500 Landwirte in Italien (einschließlich Sting) bereits die Praktiken tragen.

Da muss aber etwas drin sein, das über „Hexerei“ hinausgeht. Sting ist bekanntermaßen woo woo, aber er wurde von der Zeitschrift Wine Spectator unter Italiens 100 Top-Machern genannt. Ist es wirklich so verrückt, wie es scheint?

Robin Snowdon produziert auf seinem Weingut Limeburn Hill in Somerset biodynamische Weine. Während einige der Ideen weit hergeholt klingen, räumt er ein, dass der Versuch, das Beste aus dem Land herauszuholen, das man ohne chemische Eingriffe hat, nur vernünftig ist.

„Die Prinzipien der [producing] biodynamisch ist, dass man mit der Vorstellung arbeitet, dass der Hof oder der Weinberg seinen eigenen Charakter hat. Sein eigener Geist. Es hat sein eigenes Ortsgefühl“, sagt er.

„Sie versuchen, das Potenzial zu verstehen, das ein Stück Land hat … und Sie versuchen, so viel Leben wie möglich in dieses Land zu bringen, so viel von diesem Potenzial zu ermutigen, sich auszudrücken, und das wird in den Reben zum Vorschein kommen.“