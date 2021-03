Die Suche nach dem Leben auf der Venus

Eines Nachts im Jahr 2017 drehte das James Clerk Maxwell-Teleskop in Hawaii seine 15-Meter-Schale in Richtung des leuchtend gelben Punkts der Venus. Die Instrumente des Teleskops zeichneten pflichtbewusst das vom Planeten kommende Licht für Jane Greaves auf, eine Astronomin und Astrobiologin an der Cardiff University in Wales. Greaves und sein Team suchten nach einer wenig bekannten Chemikalie namens Phosphin. Auf der Erde findet man Phosphin in Sümpfen, wo Bakterien es als Abfall produzieren. Es wird auch als industrielles Begasungsmittel hergestellt, um Motten, Käfer und Fruchtfliegen von Häusern zu befreien.

Einige Wissenschaftler haben jahrzehntelang spekuliert, dass die Venus Leben in ihrer oberen Atmosphäre beherbergen könnte, in der Temperaturen und Drücke trotz der höllischen Landschaft unten harmlos sind. Nichts, was wir über Venus wissen, könnte mehr als eine bloße Spur von Phosphin produzieren – es sei denn, in den blassen Wolken des Planeten lebt etwas.

Ein Jahr später, als Greaves allein in ihrem Büro saß, sah sie in ihren Venus-Daten, wonach sie suchte: Hinweise auf Phosphin. Es war kein starkes Signal, aber es schien definitiv da zu sein. “Ich habe jahrelang gedacht, dass dort nichts ist, aber eines Abends habe ich die Daten veröffentlicht, und plötzlich wurde mir klar, dass alles in Ordnung ist”, sagte Greaves der Planetary Society. „Es hat mich umgehauen. Es gab wirklich Phosphin.

Die Venus, die einst die Heimat des Paradieses hoffte, gilt als der unwirtlichste Ort im Sonnensystem. Aber Greaves ‘Entdeckung hat das Interesse an einem Planeten erneuert, von dem einige Wissenschaftler sagen, dass er zu lange übersehen wurde. Hat jemals Leben auf der Venus geblüht und ist noch etwas in ihren Wolken lebendig, oder werden diese neuesten Erkenntnisse nur zu einer langen Liste falscher Hoffnungen beitragen?

Vor dem Weltraumzeitalter betrachteten Wissenschaftler die Venus als den Schwesterplaneten der Erde, vielleicht sogar als unseren bewohnbar. Die beiden felsigen Welten haben ungefähr die gleiche Größe und Dichte, und da ein dicker Wolkenschleier die Oberfläche der Venus umhüllt, hofften einige, dass die Nachbarwelt ein tropisches Paradies mit Ozeanen und üppiger Vegetation sein würde.

Das Mariner 2-Raumschiff der NASA, die allererste erfolgreiche Planetenmission, löschte diesen idyllischen Anblick im Dezember 1962 aus. Das Raumschiff flog über die Venus und zeichnete 20 Mal Temperaturen von mindestens 150 bis 200 Grad Celsius (300 bis 400 Grad Fahrenheit) und strafbaren Luftdruck auf . das der Erde.

“Venus sagt nein”, beklagte eine Schlagzeile in der New York Times, zu glauben, dass “die Botschaft der Venus von Mariner 2 den Beginn des Endes der großen romantischen Träume der Menschheit markieren könnte”.

Einige Wissenschaftler blieben optimistisch. 1963 vermutete ein junger Harvard-Assistenzprofessor namens Carl Sagan – noch Jahre davon entfernt, ein bekannter Wissenschaftskommunikator zu werden – im NASA-Film Die Wolken der Venus

dass die harten Bedingungen des Planeten nur in der Atmosphäre existieren. “Es ist nur möglich, dass die Oberflächentemperatur dann fast der der Erde entspricht und dass das Leben, wie wir es kennen, dort existieren könnte”, sagte er. “Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass wenn es Leben auf der Venus gibt, es wahrscheinlich von einem Typ ist, den wir uns jetzt nicht vorstellen können.”