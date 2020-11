Die Stimme Deutschlands (ProSieben / Sat1): Der Kandidat gibt dem Moderator vor Blind Auditions einen Moment des Ekels

“The Voice Of Germany” feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen

Beim siebten Blind Audition von „The Voice Of Germany“ sorgte Kandidat Jan-Luca Bina für einen echten Gänsehaut-Moment, der nicht nur mit seiner Stimme zu tun hatte.

Jan-Luca Bina, Kandidat für „The Voice Of Germany“, überzeugte die Jury mit seiner Metal-Stimme.

Der Sänger verursachte einen Moment des Ekels: Er züchtet Mehlwürmer als Nahrung.

Mark Forst nimmt Jan-Luca in sein Team auf.

Berlin – Seine Stimme überzeugte. Sein Team: Mark Forster. “”Die Stimme Deutschlands“-Kandidat Jan-Luca Bina (22) führten das erfolgreiche Lied “Tainted Love” der Rocklegende Marilyn Manson auf – und zwei Minuten lang spielte richtige Rockmusik durch die Berliner Halle. Auch wenn nur „The Voice Of Germany“ -Trainer Mark Forster (37) summte, war der Rest der TVOG-Jury von dem 22-Jährigen beeindruckt. Nur, er passte einfach nicht wie die anderen in ihr Team fünf Trainer gerechtfertigt. Die Jubiläumssaison der beliebten und erfolgreichen Musikshow sorgte nicht nur mit dem Auftritt von Jan-Luca für Aufsehen, sondern auch für Ekel und grausame Momente.

Die Stimme Deutschlands: Jan-Luca Bina züchtet Mehlwürmer

Vor seinem Auftritt bei der Blind Auditions, Die Moderatorin Annemarie Carpendale (43) gerät dann in einen Schockzustand. Sie besucht den 22-Jährigen in seinem Heimatland Wien – und auch an seinem Arbeitsplatz. Eigentlich ein ganz normaler Drehvorgang. Tatsächlich. Während Annemarie und Jan-Luca durch die Korridore seiner Arbeit gehen, kann eines nicht übersehen werden: Mehlwürmer an jeder Ecke! Was wie ein Teil des Dschungels aussieht, ist Jan-Lucas Arbeitsplatz. Sein täglicher Job bei der Arbeit: Er züchtet Mehlwürmer als Nahrung für Menschen. Der Moderator ist zunächst ratlos, ein wenig geschockt und ein wenig angewidert.

Der TVOG-Kandidat erklärt jedoch, dass die gezüchteten Mehlwürmer als Fleischersatz dienen sollten. „Sie werden zuerst gefroren, gekocht und dann zu Lebensmitteln verarbeitet“, erklärt er. Äh – Mehlwürmer in deinem Essen? Klingt nicht so lecker und eher wie ein Dschungeltest. Aber Annemarie wagt es, die neue Delikatesse vor der Kamera zu probieren. Und? “Knackig!” Sagte der Moderator. Die Tiere sollen viel Eiweiß enthalten und gelten bereits als Delikatesse. Die Zubereitung der Mehlwürmer sollte ebenfalls erfolgen umweltfreundlich seine.

Die Stimme Deutschlands – Couch Mark Forster: Musikversagen verursacht Lachen

“Sie hören Mark Forster wahrscheinlich nicht privat, oder?” Die Couch fragt seinen Neuankömmling. Gelächter vom Publikum sowie von seinen Jurymitgliedern. “Sogar Mark kann einen rockigen Eindruck hinterlassen”, sagt er Stefanie Kloß (35). Jan-Luca ist sich sicher, dass er Spaß im Team Mark haben wird und freut sich, den Trainer an seiner Seite zu haben. Er hat auch einen neuen Namen für den Sänger “Au Revoir”: “Dark Forster”.