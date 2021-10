Die Salem’s Lot-Adaption von New Line erweitert die Besetzung um 3 Kinder

Oh, Vampire, wann wirst du lernen, den Mittleren Westen in Ruhe zu lassen? Bild : Warner Bros.

Der Stephen King Horror-Roman von 1975 Menge Salem bekommt nächstes Jahr eine große Bildschirmadaption. Der Autor war in letzter Zeit bei der Adaption seiner verschiedenen Bücher und Kurzgeschichten in Tränen aus Dies und Haustier-Sematist. Verdammt, ein anderer hat gerade bekommen Freitag angekündigt. aus Salem ist die Geschichte eines Schriftstellers, der in seine Heimatstadt zurückkehrt, um Inspiration für sein nächstes Buch zu finden, nur um festzustellen, dass ein Vampir auf der Jagd ist. Und es kann kein Horrorfilm oder ein Werk von King sein, ohne ein paar mutige Kinder, die an der Handlung beteiligt sind!

Hollywood-Journalist kündigten die drei Kinderdarsteller an, die so richtig mittendrin sein werden. Die Schauspieler Jordan Preston Carter, Nicholas Crovetti und Cade Woodward werden drei der gefährdeten Kinder des Jerusalem Lot spielen. Carter spielt den 12-jährigen Mark Petrie, der einer der Schlüsselspieler im Anti-Vampir-Team werden wird. Crovetti spielt den Kindervampir Danny Glick, der sich verpflichtet hat, den Rest der Stadt zu bekehren; und Woodward wird als Dannys vermisster jüngerer Bruder Ralph einspringen. Das Trio schließt sich der Besetzung mit Lewis Pullman als Autor Ben Mears und Pilou Asbæk als Vampir selbst, Kurt Barlow, an.

Zwischen ihren jeweiligen Filmografien sind die drei Schauspieler nicht neu darin, ihr Leben in Gefahr zu sehen. Carter ist einer der Spitzenreiter von HBO Max DMZ Miniserie basierend auf dem DC-Comic über Amerika, das vom Rest der Welt abgeschnitten und in ein Kriegsgebiet verwandelt wurde. Zu Crovettis weiteren Horror-Credits gehört das kommende Remake des österreichischen Films von 2014 Gute Nacht Mama. Woodward hat am meisten durchgekämpft: Er war nicht nur der Junge, der von Außerirdischen abgezockt bei der Eröffnung von Ein ruhiger Ort, er war einer von Barton Kinder wer hat gestreut Avengers: Endgame. Tragisch, aber immerhin ist er wieder da Falkenauge!

Menge Salem wurde seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 1975 einige Male inszeniert, aber frühere Versuche wurden ins Fernsehen verbannt, wie Rob Lowes Version von 2004 für TNT oder die CBS-Miniserie von 1979. Eine Fortsetzung der letzteren von 1987 unter der Regie des verstorbenen Larry Cohen.) Dies ist das erste Mal als tatsächlicher Film, und er hat eine ziemliche Abstammung, mit Gary Dauberman, der zuvor den Film geschrieben hat Dies Duologie und mehrere Filme im Beschwören das Universum, schreiben und die Anpassung vornehmen. Hoffe, das ist ziemlich gut, und wenn nicht, muss sich Hollywood einfach anpassen eines von 1378 anderen dingen König ist in seinem Leben geschrieben.

Menge Salem veröffentlicht am 09.09.2022.

Korrektur 02.10.2021, 12:30 Uhr ET: In einer früheren Version dieses Beitrags wurde fälschlicherweise angegeben, dass Larry King die 1987er Regie führte Menge Salem Fortsetzung, als es tatsächlich Larry Cohen war, und Richard Staker war der Vampir, als es Kurt Barlow war. Beide wurden aktualisiert.

