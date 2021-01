Arnold Schwarzenegger soll für mehr Terminator unterschrieben haben

Arnold Schwarzenegger ist nichts anderes als ein Mann seines Wortes, und nachdem er zum ersten Mal gesagt hat, dass er 1984 zurückkehren würde, hat er sein Ende des Geschäftes mit Sicherheit erreicht. Das Aktionssymbol wurde in vier der fünf Spiele abgespielt Terminator Suiten, nach dem Sitzen Hallo Aber technisch gesehen trat er auf, als sein Gesicht nicht überzeugend auf Roland Kickinger geklebt wurde, der zumindest als österreichischer Bodybuilder der physischen Rechnung entsprach.

Der Schauspieler war 37 Jahre alt, als er die Ikone zum ersten Mal spielte, und das Franchise musste immer wieder neue Wege finden, um zu erklären, warum das Cyberdyne Systems Model 101 jetzt wie ein alter Mann aussieht, wenn es sein soll. sehr effektiv. Tötungsmaschine der Zukunft, mit Dunkles Schicksal Er wurde sogar in Familienvater und reisender Verkäufer Carl umbenannt.

klicken um zu vergrößern

Die sechste Folge wurde an der Abendkasse schwer bombardiert, obwohl Schwarzenegger, Linda Hamilton und James Cameron zum ersten Mal seit 35 Jahren wieder vereint waren. Nach drei geschäftlichen Enttäuschungen innerhalb eines Jahrzehnts wird niemand genau zusammenkommen. wegschmeißen. zu Füßen von Skydance Media, die um die Chance betteln, ein fehlerhaftes Eigentum neu zu starten, das seit fast 30 Jahren unter dem Gesetz der sinkenden Rendite leidet.

Insider Daniel Richtman hat jedoch wiederholt behauptet, dass mehrere Terminator Projekte sind in der Entwicklung, obwohl noch nichts offiziell angekündigt wurde, und er berichtet nun, dass Schwarzenegger für mindestens eines von ihnen unterschrieben ist, obwohl er keine weiteren Details angibt. Natürlich tauchen wir weniger als achtzehn Monate später mit dem Kopf voran in eine andere Neuerfindung ein Dunkles Schicksal Der Verlust von 120 Millionen Dollar liegt irgendwo zwischen Rücksichtslosigkeit und Dummheit, und es wäre fair zu sagen, dass sich das Franchise mit einer langen Pause von unseren Bildschirmen zufrieden geben könnte. Davon abgesehen, wenn er schließlich zurückkehrt – weil Sie wissen, dass er es tun wird -, erwartet er, dass Arnie in irgendeiner Form involviert ist.