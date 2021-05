Die Region Waterloo meldet 44 neue Fälle von COVID-19, einem weiteren Todesfall

KÜCHENER – Eine andere Person ist an COVID-19 in der Region Waterloo gestorben, als Gesundheitsbeamte 44 neue Fälle melden.

das Update des Dashboards am Samstagnachmittag zeigt auch 63 andere Fälle, die als gelöst gelten, während die Anzahl der aktiven Fälle um 22 gesunken ist.

Die Anzahl der wegen des Virus ins Krankenhaus eingelieferten Personen ist gleich geblieben, aber auf der Intensivstation werden vier Personen weniger behandelt.

Die öffentliche Gesundheit hat 58 weitere Fälle identifiziert, die als besorgniserregende Varianten gelten. Die Gesamtzahl der B.1.1.7-Varianten (erstmals in Großbritannien nachgewiesen) hat sich um 58 erhöht, die Anzahl der B.1.351-Varianten (erstmals in Südafrika nachgewiesen) um zwei und die Anzahl der B.1.351-Varianten (erste) in Südafrika nachgewiesen) hat um zwei zugenommen. P.1. Variante (erstmals in Brasilien entdeckt) ebenfalls um zwei erhöht.

Ausbrüche in Einrichtungen wurden im dritten Stock des St. Mary’s General Hospital, im Coronation Early Childhood Learning Center und an einem unbenannten Treffpunkt gemeldet.

Dies bringt die COVID-19-Gesamtzahl der Region Waterloo auf 15.584 bestätigte Fälle, 14.775 gelöste Fälle, 256 Todesfälle, 477 aktive Fälle, 2.934 betroffene Varianten, 2.594 B.1.1.7, fünf B.1.351, 25 P.1, 34 im Krankenhaus, 27 auf der Intensivstation und neun aktiven Ausbrüchen.

Im OntarioDie 1.794 neuen Fälle von COVID-19, die am Samstag registriert wurden, sind ein Rückgang gegenüber den 1.890 Infektionen am Freitag. Es ist auch der zweite Tag in Folge, an dem die tägliche Zahl der COVID-19-Fälle nach einem Anstieg der Infektionen am Donnerstag unter 2.000 fiel.

Gesundheitsbeamte verzeichneten am Samstag 20 weitere krankheitsbedingte Todesfälle, was die Zahl der Todesopfer in der Provinz auf 8.599 erhöht. Die Gesamtzahl der im Labor bestätigten COVID-19-Fälle in Ontario beträgt jetzt 520.774, einschließlich Todesfälle und Heilungen.