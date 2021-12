Die North American Aviation X-15 war das erste Space Shuttle der Welt (sozusagen)

Das schnellste Flugzeug, das jemals geflogen ist, ist die Lockheed SR-71 Blackbird. Der offizielle Geschwindigkeitsweltrekord wurde am 28. Juli 1976 von einer Besatzung von SR-71 mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 2,193 Meilen pro Stunde aufgestellt. So schnell das auch sein mag – ein Flugzeug, das konstant mit dieser Geschwindigkeit fliegt, könnte in etwa einer Stunde und fünfzehn Minuten von San Francisco nach Washington, DC fliegen – die SR-71 selbst könnte sie bei anderen Gelegenheiten überholen und tat es wahrscheinlich auch, obwohl diese Instanzen werden aufgrund der Art der Missionen der Blackbird noch einige Zeit geheim bleiben.

Die Legitimität des Anspruchs der Blackbird, das schnellste Flugzeug zu sein, hängt jedoch etwas davon ab, was als „Flugzeug“ bezeichnet wird. Die US Air Force hat andere Flugzeuge mit viel höheren Geschwindigkeiten geflogen, obwohl diese zunehmend eher Raketen als Jets zum Manövrieren in der Luft ähneln.

Ein typisches Beispiel ist die Nordamerikanische Luftfahrt X-15, wer den schnellsten rekord hält Ding nie gestohlen. Am 3. Oktober 1967 zeigte Testpilot William Knight, der über der Edwards Air Force Base in Kalifornien flog, auf 4.520 Meilen pro Stunde oder Mach 6,7. Vier Monate später, auf einem ähnlichen Testflug, Knight’s Flight fast fertig in der Katastrophe nach dem Abschalten des elektrischen Systems des Flugzeugs; Trotz dieses großen Handicaps gelang es ihm, das Flugzeug ohne Zwischenfälle zu landen, was ihm ein Distinguished Flying Cross einbrachte.

Insgesamt wurden Ende der 1950er Jahre drei X-15 gebaut; der Erstflug fand im Juni 1959 statt. Obwohl sie viel schneller fliegen konnten als alle bisher existierenden Flugzeuge, war ihr Fokus nicht rein militärischer Natur, sondern forschungsorientiert, um Daten aus Hyperschallflügen zu sammeln und vor allem zu lernen wie man eine Maschine mit Raketentriebwerk so landet, wie man ein konventionelles Flugzeug landen würde.

Daten von X-15-Flügen würden bald von entscheidender Bedeutung sein; nach dem Erfolg der Sowjetunion Start des Satelliten „Sputnik“ 1957 hatte der Wettlauf ins All begonnen, und Washington und Moskau versuchten, eine Besatzung von Astronauten ins All zu schicken. Dieses erste Ziel erreichte die Sowjetunion schließlich mit der Umlaufbahn des Kosmonauten Juri Gagarin im Jahr 1961; Die Vereinigten Staaten „gewonnen“ jedoch letztendlich mit der Mondlandung von 1969, und die von den Flügen der X-15 gesammelten Daten würden später bei der Entwicklung anderer Raumfähren verwendet.

