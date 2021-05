Die neue YouTube-Funktion erleichtert den Kauf der verbundenen Fernsehwerbung – TechCrunch

Youtube heute gab Werbetreibenden einen kleinen Einblick zu seinen Plänen, seine Videoplattform zugänglicher zu machen. Das Unternehmen wird in Kürze eine neue interaktive Funktion für Werbetreibende namens Brand Extensions einführen, mit der YouTube-Zuschauer mit einem Klick mehr über ein Produkt erfahren können, das sie auf dem Bildschirm sehen.

Das neue Anzeigenformat ermöglicht es dem Werbetreibenden, seinen Website-Link oder einen anderen Aufruf zum Handeln in seiner Connected TV-Videoanzeige zu veröffentlichen. Der Betrachter kann dann auf die Option “An Telefon senden” klicken, die diese Werbung oder URL direkt an sein Mobilgerät sendet, ohne das Anzeigeerlebnis zu unterbrechen.

Auf dem mobilen Gerät kann der Verbraucher die Website dann wie gewohnt kaufen: Produkte durchsuchen, Artikel in den Warenkorb legen und die Transaktion abschließen. Sie können dies jedoch tun, wenn sie bereit sind, mit diesen Produktinformationen zu interagieren, anstatt dafür ihr Video anhalten zu müssen.

Werbetreibende können Anzeigen basierend auf dem Videoinhalt auch intelligent auf die richtige Zielgruppe ausrichten. In einem Fitnessvideo wird beispielsweise möglicherweise eine Markenerweiterungsanzeige mit einem neuen Paar Laufschuhen angezeigt.

Laut YouTube können Werbetreibende die durch diese Markenerweiterungen generierten Conversions direkt in Google Ads messen.

Im Rahmen einer E-Commerce-Werbung können Marken jetzt auch durchsuchbare Produktbilder zu ihren hinzufügen Video-Anzeigen mit direkter Antwort, um interessierte Käufer zu ermutigen, auf ihre Website oder App zu klicken.

Dies sind nur einige der Bemühungen, an denen YouTube arbeitet, um den E-Commerce weiter auszubauen.

Verbraucher und insbesondere jüngere Gen Z-Nutzer sehen sich heute gerne Videos an und interagieren beim Einkaufen, was zur Entstehung vieler Video-Shopping-Dienste führt Popshop live, NTWRK, Geschäft, TalkShopLive, Bambuser und andere. Facebook hat auch in Live-Shopping und videobasiertes Shopping auf Facebook und Instagram investiert.

In der Zwischenzeit wurde TikTok zum Geburtsort des videobasierten E-Commerce. Walmart (der auch versuchte, eine Beteiligung an der App zu erwerben, als Trump versuchte, einen Verkauf zu erzwingen) führte mehrere Käufe durch. Live-Übertragungen Diese letzten Monate. TikTok hat auch mit E-Commerce Erfolge erzielt, da es mehr Tools eingeführt hat, mit denen Videobetrachter über Websites auf Websites geleitet werden können integriert Links und Integrationen mit Shopify, beispielsweise.

YouTube hat jedoch immer noch ein großes potenzielles Publikum für Video-Shopping, da es 40% der Anzeigezeit aller werbefinanzierten Streaming-Dienste pro Comscore-Daten ausmacht. Und von den fünf größten Streaming-Diensten in den USA, die 80% des Marktes für vernetztes Fernsehen ausmachen, werden laut YouTube nur zwei werbefinanziert.

Anzeigen sind nur eine Möglichkeit für YouTube, E-Commerce-Traffic zu generieren. Schöpfer werden auch eine Rolle spielen.

EIN Bloomberg-Bericht Im vergangenen Herbst hat YouTube die Entwickler gebeten, die Produkte, die sie in ihren Clips präsentieren, zu markieren und zu verfolgen. YouTube enthüllte diese Bemühungen später im Februar.und behauptete, es sei ein Beta-Test eines Einkaufserlebnisses gewesen, der es den Zuschauern ermöglicht, bei ihren Lieblingsschöpfern einzukaufen, und der 2021 in größerem Umfang eingeführt wird.

Branding-Erweiterungen sind jedoch von diesen Bemühungen getrennt, da sie dem Werbetreibenden die Möglichkeit geben sollen, aus einem Video ein Einkaufserlebnis zu generieren.

Laut YouTube sind die neuen Markenerweiterungsanzeigen nur die ersten der interaktivsten Funktionen des Unternehmens. Das Feature wird später in diesem Jahr weltweit eingeführt.