Die neue Generation KTM RC offiziell gehänselt; Weltpremiere voraussichtlich nächsten Monat

KTM arbeitet seit einiger Zeit an RC-Bikes der neuen Generation und wir haben eine Reihe von Motorrad-Spionagefotos gesehen. Und es sieht so aus, als ob die österreichische Marke ihre neue Sportmotorrad-Linie vorstellen wird. Das Unternehmen hat die neue RC-Reihe offiziell in seinen Social-Media-Griffen vorgestellt. Und obwohl der Teaser nicht viele Informationen enthüllt, enthält er die Nummer „9/21“ auf einer Boxentafel, was darauf hindeutet, dass die neue RC-Aufstellung im September 2021, dem nächsten Monat, enthüllt werden könnte. Der Teaser verrät, wie bereits erwähnt, nicht viel, außer dass die neuen RC-Bikes ein neues Design für die Leichtmetallfelgen, neue LED-Rückleuchten und eine orange-weiße Lackierung haben werden. Und natürlich zeigt der Teaser ein RC-Bike im Test auf einer Rennstrecke, ganz im Sinne der RC-Reihe.

Die österreichische Marke wird nächsten Monat die KTM RC 390 und RC 200 vorstellen, obwohl wir nicht überrascht sind, wenn das Unternehmen auch die neue RC 125 vorstellt Im Internet wissen wir ziemlich genau, wie die neue RC-Reihe aussehen wird. Motorräder werden die Doppelscheinwerfer für einen fünfeckigen Scheinwerfer ersetzen, der von Blinkern und LED-Blinkern flankiert wird. Die neuen RC-Bikes erhalten außerdem ein neues Verkleidungsdesign mit vielen aerodynamischen Elementen, einen exponierten Rahmen, einen muskulösen Kraftstofftank, eine geteilte Hubsitzbank und ein erhöhtes Heck mit LED-Rücklicht. Auf der Straße heißt es, dass die neue KTM RC-Reihe auf einem neuen Rahmen basieren wird, um die Bikes agiler als zuvor zu machen.

Auch die neue KTM RC-Reihe wird funktionsreicher sein als bisher. Während wir erwarten, dass die RC 125 und RC 200 verbesserte LCD-Instrumentengruppen bekommen, wird das Flaggschiff RC 390 mit einem TFT-Display (entliehen von 390 Adventure) ausgestattet sein, das alle wesentlichen Anzeigen bietet. Die RC 390 soll zudem von einem Elektro-Gaspedal und mehreren Fahrmodi profitieren.

Alle drei KTM RC-Bikes werden im Vergleich zu ihren BS6-Pendants wahrscheinlich keine mechanischen Änderungen erfahren. Und sogar das Fahrwerk-Setup wird wahrscheinlich gleich bleiben wie bei den Vorgängermodellen. Einsteiger-RC-Bikes können jedoch ein etwas besseres Brems-Setup erreichen.