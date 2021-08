Die NASA erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid Bennu die Erde trifft, geringfügig. Die Menschheit wird trotz allem bereit sein

Wenn der Gedanke an einen Asteroiden auf der Ebene des Aussterbeereignisses die Erde treffen hält Sie nachts wach, die National Aeronautics and Space Administration (NASA) hat relativ gute Neuigkeiten für Sie: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid Bennu die Erde trifft, ist höher als bisher angenommen, aber wahrscheinlich nicht genug, um den Schlaf zu verlieren. Das liegt zum Teil daran, dass wir die Flugbahnen von Asteroiden besser erkennen und berechnen, aber auch daran, dass die NASA bald Technologien testen wird, die einen drohenden Asteroiden Jahrzehnte vor dem Einschlag entführen könnten.

Diese Woche haben Wissenschaftler ein Update veröffentlicht schätzen in der Zeitschrift Icarus mit der Flugbahn dieses besorgniserregenden Asteroiden Bennu in Verbindung gebracht. Bennus geschätzte Wahrscheinlichkeit, die Erde vor 2300 n. Chr. zu treffen, beträgt jetzt 1 zu 1.750 – etwas höher als die vorherige Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2.700, aber immer noch recht gering. Die NASA entdeckte 1999 Bennu, einen kohlenstoffhaltigen Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa 500 Metern, und verfolgt ihn seitdem. Tatsächlich ist er einer der beiden gefährlichsten bekannten Asteroiden in unserem Sonnensystem, obwohl seine Wahrscheinlichkeit, die Erde zu treffen, noch recht gering ist.

Dennoch sind die Neuigkeiten bezüglich der aktualisierten Schätzung wegen der revidierten Wahrscheinlichkeit nicht wichtig, sondern weil die zur Berechnung verwendete Technologie als die genaueste Schätzung der zukünftigen Flugbahn eines Asteroiden gilt, die jemals berechnet wurde.

Verwenden von NASA Deep Space Network und fortschrittlichen Computermodellen konnten die Forscher die Unsicherheiten über Bennu weiter minimieren, dank der Beobachtungen der NASA-Raumsonde OSIRIS-REx, die sich jetzt auf dem Weg zurück zur Erde befindet, nachdem sie Bennu aus der Nähe untersucht hat.

“Wir führen dieses Unterfangen durch die Fortsetzung astronomischer Studien, die Daten sammeln, um bisher unbekannte Objekte zu entdecken und unsere Orbitalmodelle für sie zu verfeinern”, sagte Kelly Fast, Leiterin des Near Earth Object Observation-Programms im Hauptquartier der NASA in Washington. “Die OSIRIS-REx-Mission bot eine außergewöhnliche Gelegenheit, diese Modelle zu verfeinern und zu testen, und half uns, besser vorherzusagen, wo Bennu sein wird, wenn er der Erde in mehr als einem Jahrhundert näher kommt.”

Mögen Zuvor gemeldete Show, die Raumsonde OSIRIS-REx machte auch Schlagzeilen, als sie Proben von Bennu sammelte, von denen Wissenschaftler glauben, dass sie früher in ihrer Geschichte Wasser auf ihrer Oberfläche hatten. Es ist alles Teil der Planetary Defense Group der NASA, deren einziger Zweck darin besteht, Asteroiden und Kometen zu finden und zu überwachen, die eine Gefahr für die Erde darstellen könnten.

Die von OSIRIS-REx gesammelten Daten ermöglichten es den Forschern, ihre Modelle zu testen und zu berechnen, wann Bennu am wahrscheinlichsten die Erde treffen würde. Tatsächlich ermöglichen die Daten von OSIRIS-REx den Forschern, “die Grenzen unserer Modelle zu testen und Bennus zukünftige Flugbahn bis 2135 mit sehr hoher Sicherheit zu berechnen”, sagte der Studienleiter Davide Farnocchia vom Center for Near-Earth Object . Studien (CNEOS), in einer Pressemitteilung. “Wir haben noch nie zuvor die Flugbahn eines Asteroiden mit dieser Präzision modelliert.”

Konkret schätzen die Forscher, dass der 24. September 2182 mit einer Auswirkungswahrscheinlichkeit von 0,037 Prozent das wichtigste Datum in Bezug auf mögliche Auswirkungen sein wird. Auch wenn die Chancen gering sind und heute niemand mehr am Leben sein wird, sagte Dr. Ed Lu, Geschäftsführer des Asteroiden-Instituts, dass Bennu gerade wegen unserer sorgfältigen Überwachung keine Bedrohung für die Erde darstellt. Lu beschäftigt sich mehr mit Asteroiden, die nicht auf dem Radar der NASA sind.

„Die meisten Asteroiden in unserem Sonnensystem, die großen Schaden anrichten könnten, wenn sie die Erde treffen, werden nicht verfolgt“, sagte Lu. „Diese Asteroiden sind groß genug, um eine Stadt zu zerstören, wenn sie treffen, aber ungefähr 99% von ihnen werden nicht verfolgt – keine Daten. “

Lu verglich Bennus Tracking mit Hurrikan-Tracking, da die Muster angesichts der konstanten Variabilität ziemlich ähnlich sind. So wie die Wettervorhersage einen langen Weg zurückgelegt hat, so haben auch die Fortschritte in der Astronomie in den letzten Jahren zugenommen, einschließlich neue Teleskope und relevante Missionen, wie die Sonde der japanischen Weltraumbehörde, die derzeit die Asteroid Ryugu – Bereiten Sie die Welt auf genauere Asteroidenverfolgungsmessungen vor. Im Allgemeinen sind Asteroiden notorisch schwer aufzuspüren.

„Sie sind schwer zu verfolgen, weil sie die Sonne genau wie die Erde umkreisen … ihre Entfernungen können ziemlich weit von der Erde sein, und sie sind klein und dunkel“, sagte Lu. „Aber das Problem dahinter ist nicht nur, sie zu sehen, sondern“ sie oft genug zu sehen, um den Kurs genau bestimmen zu können.”

Wissenschaftler testen bereits Technologien, die einen potenziell gefährlichen Asteroiden im Wesentlichen von der Erde wegdrücken würden. Eine Mission, der doppelte Asteroiden-Umleitungstest (DARD), wird voraussichtlich nach dem 24. November 2021 von der Vandenberg Air Force Base, Kalifornien, starten. Einmal im Weltraum, wird die Raumsonde – ein gemeinsames Projekt der NASA und des Johns Hopkins Applied Physics Laboratory – zehn Monate lang reisen, um das Asteroidensystem Didymos zu erreichen. Die Raumsonde wird dann buchstäblich in Didymos’ kleinsten Mondasteroiden Dimorphos versinken, um seine Umlaufbahn zu ändern.

“DART wird die Geschwindigkeit der Umlaufbahn von Dimorphos um knapp einen Millimeter pro Sekunde ändern”, sagte Andy Rivkin, Co-Leiter des DART-Untersuchungsteams am Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL). “Es mag nicht wie eine große Veränderung erscheinen, aber es wird leicht gemessen an der Durchschnittsgeschwindigkeit von Dimorphos um Didymos herum.

Rivkin sagte, dass Wissenschaftler in einem echten Notfall in Zukunft “die Geschwindigkeit von Asteroiden etwas mehr ändern könnten”.

„Aber unsere besten Informationen sprechen für ein leichtes Antippen, das Jahrzehnte im Voraus angewendet wird, um einen Aufprall auf die Erde nach Möglichkeit zu vermeiden, anstatt einen kräftigen Schub in letzter Minute.“ Rivkin sagte Salon.

Später wird die HERA-Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) Folgebeobachtungen durchführen, um die DART-Kollision zu untersuchen und diese Erfahrung in eine wiederholbare planetare Verteidigungsstrategie zu verwandeln.

„Zusammen ermöglichen uns diese Missionen, besser zu verstehen, wie wir die Menschheit vor zukünftigen Asteroideneinschlägen schützen können“, sagte Danica Remy, Präsidentin der B612 Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, deren Ziel es ist, die Erde vor Asteroideneinschlägen zu schützen.

Aber was ist mit diesen lästigen, nicht identifizierten Asteroiden, die der Beobachtung entgangen sind?

„Das Beste, was die Öffentlichkeit derzeit tun kann, ist, sich für höhere Asteroidenentdeckungsraten einzusetzen und Asteroidenentdeckungs- und Umleitungsprogramme zu finanzieren“, fügte Remy hinzu.