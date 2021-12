Österreich dominiert Goldenen Samstag

Madeleine Egle holte ihren zweiten Weltcup-Sieg der Rennrodel-Saison, auch das Doppel Thomas Steu und Lorenz Koller führten an einem goldenen Tag für Österreich die Zeitenliste an. Egle sicherte sich mit einer Zeit von 1:45,208 den Titel der Damen und war 0,293 Sekunden schneller als die Deutsche Julia Taubitz. Dies ist der erste Sieg der 23-Jährigen seit dem Saisonauftakt in Yanqing, während die Deutsche Anna Berreiter das Podium als Dritte komplettierte und Natalie Geisenberger, die im Februar ihren Olympia-Titel verteidigen wird, Vierte wurde. Im Herrendoppel beendeten Steu und Koller ein actionreiches Wochenende mit einer beachtlichen Goldmedaille – der neunten ihrer WM-Karriere. Das Duo stand am Freitag im Nationenpreis und gewann 24 Stunden später mit knappem Vorsprung vor Toni Eggert und Sascha Benecken um drei Tausendstelsekunden. Dritte wurden die Letten Martins Bots und Roberts Plume mit 0,213 Sekunden Rückstand und nur sechs Tausendstel vor Tobias Wendl und Tobias Arlt. Sportbeat 2021

