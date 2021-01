Slalomführer Schwarz nutzt den beeindruckenden zweiten Lauf, um die Weltmeisterschaft in Österreich zu gewinnen

Gleich nachdem er seinen zweiten Lauf beendet und die Führung übernommen hatte, hob Marco Schwarz einen Finger.

Am Dienstag waren noch fünf Fahrer im Weltcup-Nachtslalom, aber der Österreicher behielt seinen ersten Platz.

Schwarz verbesserte sich nach dem ersten Lauf vom sechsten Rang und gewann mit 0,68 Sekunden Vorsprung vor Clement Noel mit großem Vorsprung. Ein weiterer französischer Skifahrer, Alexis Pinturault, lag mit 0,82 auf dem dritten Platz.

“Es ist erstaunlich, es ist der Klassiker, um zu gewinnen”, sagte Schwarz. “Schladming stand ganz oben auf meiner Wunschliste. Hier zu gewinnen war ein großer Traum.”

Der Nachtslalom auf der Weltmeisterschaftsstation 2013 wird in der Regel von Zehntausenden von Zuschauern besucht, die sich auf beiden Seiten der Strecke aufstellen. Diesmal waren jedoch keine Besucher unter den strengen Anti-Coronavirus-Maßnahmen Österreichs zugelassen.

“Normalerweise gibt es 45.000 Menschen, dieses Jahr ist es etwas anders, aber der Sieg ist unglaublich”, sagte Schwarz, der in dieser Saison sein sechstes Podium in sieben Slaloms erreichte.

UHR | Schwarz zu Hause siegreich:

Der Österreicher Marco Schwarz belegte am Dienstag mit einer Gesamtzeit von 1: 44.04 den ersten Platz in seiner Heimat. 1:26

Schwarz, der seinen Vorsprung in der Disziplinenwertung ausbaute, gewann zuvor in Adelboden in der Schweiz und war der erste, der in dieser Saison zwei Slaloms gewann, nachdem die ersten sechs Rennen so viele verschiedene Sieger hervorgebracht hatten.

“Ich musste im zweiten Satz komplett angreifen. Im zweiten Satz lief es ziemlich gut, also bin ich wirklich glücklich”, sagte Schwarz.

Der österreichische Teamkollege Manuel Feller hatte nach dem ersten Lauf einen beachtlichen Vorsprung, fuhr aber in seinem letzten Lauf nach nur sechs Toren Ski.

Fellers Missgeschick ähnelte Schwarzs Schicksal im letzten Jahr, als er nach dem ersten Lauf führte, seinen zweiten jedoch nicht absolvierte.

Ein anderer Österreicher, der im ersten Lauf gut abschnitt, der drittplatzierte Michael Matt, überspannte ein Tor und wurde auch nicht fertig.

“Lizeroux: Raus!

Sebastian Foss-Solevåg aus Norwegen fiel nach einem Problem mit seiner Brille in der Mitte seines letzten Rennens vom zweiten auf den vierten Platz zurück, als das Tor fiel.

Als die besten Skifahrer der ersten Runde Probleme hatten, nutzte Pinturault die Gelegenheit, um acht Plätze zu holen, indem er die schnellste Zeit in der letzten Runde fuhr.

“Es war eine gute Leistung. Ich habe die zweite Runde gewonnen, aber ich hatte auch Glück. Was mit Sebastian passiert ist, ist unglaublich”, sagte Pinturault, der seinen Vorsprung auf den Zweitplatzierten Marco Odermatt mit 253 Punkten ausbaute. Der Schweizer Skifahrer nimmt nicht am Slalom teil.

Henrik Kristoffersen, der im vergangenen Jahr den Slalom-Titel der Saison gewann, belegte nach einem enttäuschenden ersten Lauf den 24. Platz, wurde aber im letzten Lauf Dritter und belegte den 11. Platz.

Julien Lizeroux, der nach 21 Jahren auf der Weltcup-Strecke in den Ruhestand ging, verpasste die Qualifikation für die zweite Runde des letzten Rennens seiner Karriere nur knapp, vier Stunden nachdem seine Freundin Tessa Worley in Italien einen Riesenslalom für Frauen gewonnen hatte.

Der Franzose nahm sein Lätzchen im Zielbereich ab, ließ es fallen und sagte in eine Fernsehkamera: “Lizeroux: Raus!”

Seine besten Jahre waren 2009 und 2010, als er in der Slalomwertung den dritten bzw. zweiten Platz belegte und bei den Weltmeisterschaften 2009 im Val d’Isère Silbermedaillen im Slalom und im Super-Kombinat gewann.

Lizeroux und Worley waren beide Teil des französischen Teams, das vor vier Jahren das Team-Event bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz gewann.

Die Weltmeisterschaft der Männer wird an diesem Wochenende mit zwei weiteren Slaloms im französischen Chamonix fortgesetzt.