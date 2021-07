Die InSight-Sonde der NASA zeigt einen ersten detaillierten Blick ins Innere des Mars

InSight-Lander der NASA NASA auf dem mars angekommen im Jahr 2018 um Erfahre mehr über sein Interieur durch die Überwachung der “Marsquakes”, und jetzt beginnt sich das Projekt wirklich auszuzahlen. Die NASA hat Anzeige dass Forscher das Innere des Roten Planeten kartierten und große Überraschungen und große Unterschiede zur Erde entdeckten.

Die Karte ist die allererste von einem anderen Planeten. Im Vergleich zur Erde hat der Mars eine dickere Kruste, eine dünnere Mantelschicht und einen größeren, weniger dichten und flüssigeren Kern als erwartet. Dies wiederum deutet darauf hin, dass sich der Mars möglicherweise Millionen von Jahren vor unserem Planeten gebildet hat, als die Sonne selbst noch nicht vollständig ausgebildet war.

„Dies gibt uns unsere erste Probe des Inneren eines anderen felsigen Planeten wie der Erde, die aus den gleichen Materialien gebaut wurde, aber sehr, sehr unterschiedlich“, sagte Sanne Cottaar, Seismologin von der University of Cambridge (die nicht an dem Projekt beteiligt war). die Wall-Street-Zeitung. “Es ist beeindruckend.”

Das Erstellen einer Karte aus den begrenzten Daten von InSight war nicht einfach. Die Sonde zeichnete nur Erdbeben an einem Ort auf und verfügt einerseits über nur ein Seismometer. Und Mars – obwohl seismisch aktiv – hatte nicht jedes Erdbeben größer als etwa 4 auf der Richterskala.

Wissenschaft

Doch durch die Aufnahme dieser Daten, zusammen mit dem Magnetismus und den Orbitalschwingungen des Planeten, konnten die Wissenschaftler eine detaillierte Karte erstellen. Es stellte sich heraus, dass der innerste Kern des Planeten einen Durchmesser von etwa 2.275 Meilen hatte, größer als bisher angenommen. Betrachtet man die Masse des Planeten als Ganzes, bedeutet dies, dass der Eisen- / Nickelkern wahrscheinlich leichtere Elemente wie Schwefel, Sauerstoff und Kohlenstoff enthält.

Die Kruste hingegen stellte sich als sehr alt heraus. Es war auch dicker im südlichen Hochland des Mars und dünner im nördlichen Tiefland, das möglicherweise vor langer Zeit Ozeane beherbergte. Im Durchschnitt ist es zwischen 25 und 45 Meilen dick und spaltet sich in mehrere Schichten vulkanischen Gesteins auf.

Der Mantel zwischen der Kruste und dem Kern erstreckt sich ungefähr 970 Meilen unter der Oberfläche. Es ist dünner als das der Erde und hat eine andere Zusammensetzung, was darauf hindeutet, dass die beiden Planeten bei ihrer Entstehung aus unterschiedlichen Materialien stammten. Dies “könnte die einfache Erklärung sein, warum wir auf dem Mars keine Plattentektonik sehen”, sagt Amir Khan, Geophysiker der ETH Zürich und Co-Autor der Studie. New York Times.

Die Ergebnisse gaben Wissenschaftlern neue Einblicke nicht nur in das Innere des Mars, sondern auch in die Entstehung von Gesteinsplaneten im Allgemeinen. Dies wird ihnen helfen, neue Theorien über die Entstehung von Planeten zu entwickeln, die in naher Zukunft besonders wertvoll werden könnten, wenn neue Instrumente wie das James Webb-Weltraumteleskop es Astronomen ermöglichen, Exoplaneten rund um die Galaxie zu scannen. Die NASA wird mehr ihrer Ergebnisse bei einem Live-Event enthüllen im Laufe des Tages.