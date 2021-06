Die Golden Knights trollen die Kanadier mit dem Bild von Céline Dion

Céline Dion ist eine Ikone aus Quebec und ein bekannter Canadiens-Fan, aber die jetzt in Vegas ansässige Person wird gerufen, um die Golden Knights vor Spiel 5 am Dienstag zu ersetzen. (Twitter / @CCpxpSN)

Céline Dion hat nicht gelogen, als sie sagte, ihr Herz würde weitergehen, aber die Fans von Montreal Canadiens hatten wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass es so ausgehen würde.

Die Hockey-Loyalität der mehrfachen Grammy-Gewinnerin zu ihrer Heimatmannschaft, den Canadiens, wurde ernsthaft in Frage gestellt, nachdem das Team, das das Videopanel in der T-Mobile Arena in Las Vegas, der Heimat der Golden Knights, bedient, diese absolute Abscheulichkeit gezeigt hat.

Dion wurde in Charlemagne, Que., einer Stadt etwa 50 Kilometer von Montreal entfernt, geboren und hat bereits das Blau-Weiß-Rot ersetzt, aber es scheint, dass ihr Herz jetzt bei den Golden Knights schlägt.

Ihr offensichtlicher Grund, Vegas mehr zu mögen, ist, dass sie lebt in Nevada.

Hockey-Fans äußerten sich zu seinem neuen Fandom.

Einige Habs-Fans, die immer noch dementieren, nannten das Foto gefälscht. Aber wie erklärt man sich das?

Wenn es Montreal, das einen 3:2-Vorsprung vor Vegas hat, schafft, die Serie zu beenden, wird es interessant zu sehen, ob die Canadiens-Fans Dion mit offenen Armen empfangen oder ob sie es sich zweimal überlegen.

Mehr von Yahoo Sports