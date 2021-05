Die frühere Top-Gear-Starin Sabine Schmitz, die legendäre deutsche Rennfahrerin, stirbt im Alter von 51 Jahren nach einem Kampf gegen Krebs

Der Telegraph

Der mächtigste Mann, von dem Sie noch nie gehört haben: Treffen Sie den Bootsbesitzer-Demokraten mit Amerikas Zukunft in seinen Händen

Das Schicksal von Joe Bidens massiven Ausgabenplänen und Amerikas Zukunft kann auf einem scheinbar harmlosen Lastkahn mehrere Meilen vom US-Kapitol entfernt entschieden werden. Es gehört Joe Manchin, dem demokratischen Senator aus West Virginia, der zur Schlüsselabstimmung geworden ist, die erforderlich ist, um die milliardenschweren Vorschläge von Herrn Biden durch den Kongress zu bringen. Der Senat ist zwischen Demokraten und Republikanern zu 50 zu 50 aufgeteilt, wobei Vizepräsidentin Kamala Harris eine ausschlaggebende Stimme hat. Republikaner sind sich in ihrer Opposition einig. Es hängt alles von Herrn Manchin ab, dem konservativsten demokratischen Senator. Er wird heute allgemein als “Washingtons zweitstärkster” Joe bezeichnet. Herr Manchin ist bekannt für seine steuerliche Vorsicht und er hat ernsthafte Zweifel. Nachdem er am Mittwoch die Rede von Herrn Biden vor dem Kongress gehört hatte, in der er viele Notizen machte, sagte er: “Das ist viel Geld. Viel Geld. Einfach.” Herr Manchin ist ein Ausreißer in der Demokratischen Partei und in Washington. Er mag die Hauptstadt nicht so sehr, dass er sich während seines Jahrzehnts weigerte, ein Haus zu kaufen oder zu mieten.