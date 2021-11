Die Firma, die „Parasite“ produzierte, kaufte Endeavours Scripted-Content-Arm.

Endeavour ist nicht verpflichtet, seine nicht geskripteten Vermögenswerte zu verkaufen und behält 100 % des Eigentums an diesem Geschäft.

Endeavour Content wurde 2017 von Graham Taylor und Chris Rice gegründet. Heute definiert es sich als globales Film- und Fernsehstudio und hat Projekte wie „Nine Perfect Strangers“, eine Hulu-Miniserie mit Nicole Kidman, und Maggie Gyllenhaals ersten Film „The Lost Daughter“ produziert. Neben PictureStart und Media Res besitzt er eine Minderheitsbeteiligung an Bruna Papandreas Produktionsfirma Made Up Stories.

Herr Taylor und Herr Rice bleiben Co-CEOs des neuen Unternehmens.

CJ hat seine Präsenz in Hollywood in den letzten Jahren ausgebaut. Miky Lee, Vizepräsidentin von CJ Entertainment, dem Hollywood-Arm von CJ ENM, stieg auf die nationale Bühne auf, als sie den Oscar für den besten Film für „Parasite“ entgegennahm, aber vorher war sie eine Schauspielerin in der Branche in den 1990er Jahren mit einer Beteiligung an DreamWorks. Zuletzt investierte sie 100 Millionen Dollar in David Ellisons Skydance Media und wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden des Board of Directors des Academy Museum of Motion Pictures gewählt.

„Da ich Miky Lee seit über 25 Jahren kenne, habe ich keine Zweifel daran, dass CJ ENM ausgezeichnete Verwalter des Studios sein wird, die seine Projekte auf der Weltbühne beschleunigen und verstärken“, sagte Ari Emanuel, Managing Director von Endeavour, in einer Erklärung. .