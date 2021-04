Die deutschen Renditen erreichten ihren höchsten Stand seit Ende Februar vor der Fed

Die Renditen zehnjähriger deutscher Anleihen erreichten am Mittwoch ihren höchsten Stand seit Ende Februar und holten einen Anstieg der Renditen für Staatsanleihen ein, bevor das politische Treffen der US-Notenbank später in der Sitzung geschlossen wurde. Auf dem Treffen werden keine wesentlichen politischen Änderungen erwartet, aber die Anleger warten auf Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, um Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Bank möglicherweise über eine Kürzung ihrer Anleihekäufe spricht. Die Fed hat zugesagt, dass sie weiterhin in ihrem derzeitigen Tempo kaufen wird, bis “weitere wesentliche Fortschritte” bei der wirtschaftlichen Erholung von der Pandemie erzielt werden.

Die Renditen für Benchmark-Staatsanleihen stabilisierten sich im April, nachdem sie ihre schlechteste Quartalsperformance seit 2009 erlitten hatten, als die Erwartung, dass ein breiter fiskalischer Anreiz der USA das Wirtschaftswachstum und die Inflation wiederbeleben würde, die Renditen, die sich im Gegensatz zu den Preisen verschieben, stark ansteigen ließ. Die Stabilisierung hat jedoch in dieser Woche ins Stocken geraten. In den letzten beiden Sitzungen stiegen die 10-Jahres-Renditen um 8 Basispunkte.

Deutsche Anleihen, die eng mit Staatsanleihen korrelieren, haben am Mittwoch die Liquidation der Staatsanleihen eingeholt. Die 10-Jahres-Rendite Deutschlands, der Benchmark für die Eurozone, stieg um 2 Basispunkte auf -0,23%, nachdem sie mit -0,203% ihren höchsten Stand seit Ende Februar erreicht hatte.

Die Rendite italienischer 10-jähriger Anleihen brach mit 0,864% ein weiteres Siebenmonatshoch, obwohl der Ausverkauf deutscher Anleihen dazu beitrug, die genau beobachtete Risikoprämie, die Italien für Deutschland zahlt, auf rund 106 Basispunkte zu senken. Es hatte am Dienstag 108 bp erreicht, den höchsten seit Anfang Februar. Jens Peter Sorensen, Chefanalyst bei der Danske Bank, sagte, die negative Öffnung des europäischen Rentenmarktes sei zu erwarten, da die Renditen für Staatsanleihen hauptsächlich nach dem europäischen Schluss am Dienstag stiegen. Die Anleiherenditen steigen, wenn die Preise fallen.

“Die Aufwärtsbewegung der Renditen für US-Staatsanleihen wird von den Erwartungen eines optimistischeren Federal Reserve-Ausschusses sowie dem starken Anstieg des Verbrauchervertrauens angetrieben”, sagte Sorensen unter Bezugnahme auf die US-Daten vom April, die auf ein 14-Monats-Hoch sprangen. Dienstag. Im Gegensatz dazu verschlechterte sich die deutsche Verbrauchermoral im Mai unerwartet aufgrund zunehmender COVID-19-Infektionen und strengerer Beschränkungen in vielen Bereichen der größten europäischen Volkswirtschaft.

Auf dem Primärmarkt hat Deutschland dank der Wiedereröffnung einer 15-jährigen Anleihe 2,132 Milliarden Euro aufgenommen.

