Die deutschen Fabrikbestellungen steigen mit der Wende der europäischen Wirtschaft

In den deutschen Fabriken stieg die Nachfrage im März für einen dritten Monat, was die Widerstandsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes des Landes angesichts längerer Coronavirus-Sperren unterstreicht.

Die Bestellungen stiegen um 3%, doppelt so schnell wie in einer Bloomberg-Umfrage prognostiziert. Die Nachfrage nach Maschinen, Datenverarbeitungsgeräten, elektrischen und optischen Produkten sowie dem Automobilbau sei besonders hoch, so das Wirtschaftsministerium.

Dank der starken Erholung im Ausland hat sich das deutsche verarbeitende Gewerbe in den letzten Restriktionsrunden zur Begrenzung der Ausbreitung des Coronavirus gut behauptet. Das hohe Aktivitätsniveau bedeutet, dass Unternehmen jetzt vor beispiellosen Herausforderungen in der Lieferkette stehen, da der Mangel an Teilen und Rohstoffen die steigenden Frachtkosten erhöht.

Inzwischen ist der deutsche Dienstleistungssektor nach fast sechs Monaten strenger Sperrung, die viele Geschäfte, Restaurants und andere Unternehmen gesperrt hat, stark belastet. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ging im ersten Quartal um 1,7% zurück, mehr als die Ökonomen erwartet hatten.

Im März kamen die Haupttreiber der Bestellungen von der Inlandsnachfrage und den Konsumgütern, was darauf hindeutet, dass sich der private Konsum allmählich erholt.

Mit der Beschleunigung der Impfungen und dem Neustart der Europäischen Union, der in den kommenden Monaten in Umlauf gebracht werden soll, dürfte sich die Region in der zweiten Jahreshälfte stark erholen. Die Bundesregierung erwartet für das Land in diesem Jahr ein Wachstum von 3,5% nach einem Rückgang von rund 5% im Jahr 2020.

– Mit Hilfe von Harumi Ichikura und Kristian Siedenburg