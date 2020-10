Die Corona Task Force um den Virologen Anthony Fauci lehnt sich gegen Donald Trump auf

Anthony Fauci und Deborah Birx, Mitglieder der US Corona Task Force, rebellieren offen gegen Donald Trump. Rücktritt oder Alleinsein kommen nicht mehr in Frage.

DR. Anthony S. Fauci, der führende Experte für Infektionskrankheiten der US-Regierung, ist Berater von US-Präsident Donald Trump .

. Das Team um den 45. US-Präsidenten verwendete im Wahlkampf ein nicht kontextbezogenes Zitat des Immunologen.

Update vom Donnerstag, 15. Oktober 2020, 12:31 Uhr: Deborah Birx, Der nächste Anthony Fauci der führende Experte der US-Regierung für Corona-PandemieIch werde nicht müde, ihr Mantra zu wiederholen: „Wir geben der Regierung unsere besten Ratschläge zur öffentlichen Gesundheit. Ich mache es jeden Tag, egal ob es ein Gouverneur oder der Präsident ist. Sie wollte noch einmal klarstellen, wie effektiv die Maskenblöcke fallen.

Die führenden Corona-Experten in den USA, Deborah Birx und Anthony Fauci, rebellieren offen gegen Donald Trump.

Die führenden Mitglieder der Corona Task Force von Donald Trump, Fauci und Birx, platzen langsam aus dem Kragen

Der Hintergrund der Nachricht ist so klar wie der Adressat: Donald Trump hatte die Wirksamkeit der Maske gegen die Ausbreitung der Coronavirus wiederholt befragt. Der Präsident führt Wahlkämpfe ohne Maske durch und gab ein unverkennbares Signal, als er nach seiner schnellen Rückkehr aus dem Krankenhaus seine Maske auf dem Balkon des Weißen Hauses öffentlich wirksam abnahm. Deborah Birx offen gegen den Präsidenten.

Trump / Pence WH Block Fauci, Block Birx, Block FDA-Direktor Hahn und Block CDC-Direktor Redfield – Jeder wahre Experte von #COVID-19 Die Arbeitsgruppe dieses Wochenendes im Fernsehen. Etwas verstecken ?! pic.twitter.com/Y1eKTzOaZx – Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) 11. Oktober 2020

Aber nicht alleine Birx Der Kragen scheint langsam zu platzen. Ebenfalls Anthony Fauciwas vom Team gegen seinen Willen angeordnet wurde Donald Trump wurde in einem Trump Wahlkampf als der große Manager der aufgenommen Corona-Krise und wer akzeptieren musste, dass der Präsident sich auch über ihn lustig gemacht hat, betritt die Barrikaden.

Anthony Fauci gibt die Diplomatie auf und wendet sich immer offener gegen Donald Trump

Donald Trump sollte sofort aufhören, die Anzeige mit dem Zitat außerhalb des Kontexts anzuzeigen Anthony Fauci wechseln. Der Immunologe und Chefexperte der US-Regierung fühlt sich von Trumps Team “belästigt”. Damit hat sich Fauci kürzlich wieder gegen den Präsidenten gewandt. Ende September bezweifelte Fauci Trumps Ankündigung, dass ein Impfstoff bis zu den Wahlen am 3. November auf Lager sein würde. Fauci ist also merklich offensiver als in den ersten Monaten der Pandemie, als er der US-Regierung gegenüber immer diplomatisch war, obwohl er die Ansicht des Präsidenten selten teilte.

Von Fauci über Birx bis Redfield scheinen die besten Gesundheitsbeamten des Präsidenten verzweifelt zu sein https://t.co/ytwRNovNcF – Das tägliche Biest (@thedailybeast) 15. Oktober 2020

Die Frustration hat einen Grund. Ein hochrangiger Beamter erzählte dem Daily Beast Donald Trump Wissenschaftliche Erkenntnisse, die in den Augen des Präsidenten nicht zu seiner Wiederwahl oder zur raschen Öffnung der Wirtschaft beitragen, müssen nicht einmal vorgelegt werden. Es ist ihm einfach egal. Trump verlässt sich immer mehr darauf Scott Atlas, ein Neuroradiologe ohne Erfahrung im Umgang mit Infektionskrankheiten – weil er Trumps Hunger nach positiven Nachrichten stillt.

Beobachter vermuten, dass Fauci und Birx bald nicht mehr für Donald Trump arbeiten wollen

Anthony Fauci Auf der anderen Seite war Trump spätestens seit dem Nominierungsereignis ein Dorn im Auge Amy Coney Barrett als Trumps Kandidat am Obersten Gerichtshof als “Superspreader-Ereignis” bezeichnet wurde – eine weitere bemerkenswert beleidigende und öffentliche Kritik an Donald Trump und seinem Umgang mit Corona.

Und so vermuten Beobachter jetzt, dass die leitenden Mitglieder der Task Force herumlaufen Fauci und Birx oder die Sturheit des amerikanischen Präsidenten Donald Trump zurücktreten und den Kampf gegen Windmühlen aufgeben. Eine andere Prognose ist noch explosiver: Zusammen mit dem Direktor der CDC, Robert Redfield, könnten sie sich öffentlich und gemeinsam gegen Trump stellen.

Fauci, Birx und Redfield schließen sich für die COVID-19-Wahrheitszählung zusammen. Hoffentlich funktioniert es. Wir brauchen NUR die WAHRHEIT, wenn wir uns auf die nächste Welle vorbereiten https://t.co/RXyOxMw4Fy – Barbara Wilson (@ Bw2411Wilson) 15. Oktober 2020

Mittwoch, 14. Oktober 2020, 14:17 Uhr: Donald Trump spielt wieder mit Twitter. Sein Chefimmunologe, der über Parteigrenzen hinweg hoch anerkannt ist Anthony Fauci hatte danach gefragt Wahlwerbung, in der er Trump angeblich für sein Corona-Management lobtAusschalten. Ein Zitat aus Fauci wurde ohne seine Erlaubnis verwendet und aus dem Zusammenhang gerissen, schließlich hatte Fauci keinen Trump, sondern den Corona Task Force von Vereinigte Staaten gelobt.

Aber Donald Trump und sein Team denkt nicht einmal daran, das amerikanische Fernsehen zu verspotten. Stattdessen gab der Präsident der Vereinigten Staaten eine sarkastische Bemerkung ab DR. Anthony Fauci von. Trump verwendet die Baseball-Terminologie auf Twitter und behauptet, Faucis Glied sei genauer als seine Vorhersagen. Trumps Spot bezieht sich auf eine Anekdote vom Juli dieses Jahres. Fauci warf den ersten Platz im Spiel der Washington Nationals – und das sehr weit weg.

Donald Trump: “Trump hatte Recht” – Anthony Fauci fühlt sich “belästigt”

“Kein Problem, keine Masken” sollte Anthony Fauci gesagt haben, behauptet Trumpf. Und dann lobt er sich Präsident auf seine unvergleichliche Weise selbst: „Trump hatte recht. Wir haben in den USA 2 Millionen Menschenleben gerettet “- und verleiht seiner Selbstvergrößerung mit den folgenden drei Ausrufezeichen einen ganz besonderen Schwerpunkt.

Fauci er fühlt sich jetzt von sich selbst “gestört” Donald Trump und sein Kampagnenteam, das weiterhin den zugeschnittenen Kampagnenspot anzeigt. Er vermutet aber auch, dass dieser Versuch, im Wahlkampf Stimmen zu erhalten, einen Bumerang-Effekt haben könnte: “Die Einschüchterung könnte den gegenteiligen Effekt haben und ihn einige Wähler kosten.”

Kommentatoren in den USA schlagen dies vor Donald Trump der Hauptimmunologe, der von der Bevölkerung geschätzt wird Anthony Fauci will nicht feuern, um potenzielle Wähler nicht zu entfremden. Stattdessen versucht Trump, Fauci zu verärgern und ihn zum Rücktritt zu bewegen.

Tatsächlich ist Tonys Wurfarm viel genauer als seine Vorhersagen. “Kein Problem, keine Masken”. WER Lockdowns nicht mehr liebt – ist einfach rübergekommen. Trump hatte recht. Wir haben 2.000.000 Leben gerettet !!! https://t.co/YyLyCsbZ7a – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Oktober 2020

Update vom Dienstag, 13. Oktober 2020, 15:05 Uhr: Anthony Fauci, der Chefexperte der US-Regierung für Infektionskrankheiten, hat eine sofortige Aussetzung der TrumpfKampagne, in der er mit einem Zitat aus dem Kontext erscheint. Wie Fauci am Montag (12. Oktober 2020) gegenüber dem Nachrichtensender CNN bestätigte, würde sein Zitat ohne seine Erlaubnis und außerhalb des Kontexts verwendet.

Auf die Frage, wie er reagieren würde, wenn das Team gehen würde Donald Trump eine weitere Kampagne mit Zitaten von Dr. Fauci antwortete der Immunologe: „Das wäre schrecklich. Es wäre empörend, wenn sie es tun würden. Auf die Frage nach der Entscheidung von Präsident Trump, weiterhin große Wahlkampfveranstaltungen abzuhalten, bei denen viele Teilnehmer keine Masken trugen und die Regeln der Distanz ignorierten, antwortete Fauci, dass Trump bei solchen politischen Kundgebungen das Schlimmste fordern würde – insbesondere seitdem Die USA stehen vor einer Wintersaison, in der die Infektionsraten weiter steigen.

Fauci gibt den Amerikanern Hoffnung, dass die Koronapandemie schnell unter Kontrolle gebracht werden kann, wenn “fünf grundlegende Dinge” eingehalten werden: eine allgemeine Maskenanforderung, die Einhaltung der Regeln des Verzichts, die Vermeidung von Menschenmassen, häufiges Händewaschen und das Bewegen von Aktivitäten von innen nach außen.

Erste Benachrichtigung vom Montag, 12. Oktober 2020, 10:44 Uhr: USA – Drei Wochen zuvor Präsidentschaftswahlen in den USA die Kampagne von Donald Trump hat ein neues Video veröffentlicht, das den führenden Immunologen zeigt, DR. Anthony Fauci lobt ausführlich die Arbeit des amerikanischen Präsidenten. “Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mehr tun könnte”, sagte Fauci im Wahlwerbespot.

Das einzige Problem ist: So ist es Anthony Fauci Über Donald Trump nie gesagt. Deshalb geht der Immunologe jetzt aus und macht deutlich, dass seine Worte von der Trump-Kampagne entführt wurden.

Donald Trump scherzt über seinen Chefimmunologen Anthony Fauci.

DR. Anthony Fauci lobte nicht Donald Trump, sondern die Corona Task Force

Fauci war nicht erfreut darüber, dass das Kampagnenteam von Donald Trump die Aussagen des führenden Experten für Infektionskrankheiten der US-Regierung für Kampagnenzwecke missbraucht hatte. Er war zuvor “total überrascht” gewesen und hatte sich beschwert, dass sein Name und seine Worte ohne seine Erlaubnis verwendet wurden.

Darüber hinaus wurde die Aussage aus dem Zusammenhang gerissen. Fauci bezog sich nicht auf die Arbeit von Amerikanischer Präsident Donald Trump während der Corona-Krise. Er sagte vielmehr: “Ich habe vor Monaten etwas über die Arbeit der gesamten Task Force gesagt.”

Anscheinend hält die Trump-Kampagne es für eine kluge Politik, drei Wochen vor dem Wahltag mit Dr. in einen Streit zu geraten. Fauci. Ihre Anzeige ist irreführend und Fauci sagt, seine Worte seien “aus dem Zusammenhang gerissen” worden. Denken Sie daran: 68% der Amerikaner geben an, Fauci zu vertrauen, und 62% misstrauen Trump of Covid. – Marshall Cohen (@MarshallCohen) 11. Oktober 2020

Donald Trumps Team versucht, den Präsidenten als Handelnden in der Koronakrise darzustellen

Der Grund für die Werbung ist klar: Nach Präsident Trump Zunächst spielte er die Koronapandemie herunter und machte dann im Krisenmanagement oft keinen besonders guten Eindruck. Sein Wahlkampf versuchte nun, im dreiwöchigen US-Wahlkampf sein “Allheilmittel” zu spielen.

Donald Trump, nach nur wenigen Tagen, nach seiner eigenen Aussage, vollständig von seiner Infektion mit dem Coronavirus geheilt und nicht mehr ansteckend, will die Bevölkerung Vereinigte Staaten den Eindruck eines standhaften Anführers erwecken, der die Pandemie problemlos bekämpfen kann – schließlich hat er selbst das Coronavirus in Rekordzeit besiegt. Es ist kein Geheimnis mehr, dass er unter anderem auf Steroide zurückgegriffen hat.

Trump kann immer noch gewinnen. Wenn Sie andererseits ein Modell aus der Geschichte ableiten, setzt es implizit ein grundlegendes Kompetenzniveau aus einer Präsidentschaftskampagne voraus, das beispielsweise mit einer öffentlichen Auseinandersetzung mit Dr. Election unvereinbar sein kann. – Nate Silver (@ NateSilver538) 11. Oktober 2020

DR. Anthony Fauci schrieb Donald Trump “Superspreader-Event” für

Donald Trump Nach nur wenigen Tagen seiner eigenen Krankheit leitete er seine Firma zurück ins Weiße Haus und setzte sich energisch für Kampagnen ein. Das sollte wiederum eine Erfahrung sein Immunologen wie Dr. Fauci Fauci hatte es kaum gefallen, Richterin Amy Coney Barrett als Kandidatin für den Obersten Gerichtshof von Trump als verantwortungsloses “Superspreader-Ereignis” zu ernennen.

Dieser Dr. Faucis Name und Ruf setzen sich jetzt für Parteizwecke und für Republikaner ein Donald Trump Der Immunologe missbilligt auch die Tatsache, dass er “in Jahrzehnten öffentlicher Arbeit nie öffentlich einen politischen Kandidaten unterstützt hat” und unparteiisch bleiben will. (Von Mirko Schmid)

