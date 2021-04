Die chinesische Mission Tianwen 1 zielt auf die Marslandung Mitte Mai ab – Spaceflight Now

Chinas Raumschiff Tianwen 1 – seit Februar im Orbit um den Mars – wird voraussichtlich Mitte Mai ein Abstiegsmodul einsetzen, um die erste Landung des Landes auf dem Roten Planeten zu versuchen. Beamte planen, wissenschaftliche Daten vom Marsrover mit Forschern auf der ganzen Welt zu teilen, sagte ein hochrangiger chinesischer Wissenschaftler letzte Woche.

Chinesische Beamte haben das genaue Datum der versuchten Marslandung nicht bekannt gegeben. Die Missionsleiter von Tianwen 1 haben mehr Flexibilität bei der Festlegung des Landedatums als bei anderen Mars-Missionen.

Tianwen 1 wird seinen Lander und Rover aus seiner Position im Orbit um den Mars befreien. Die meisten Lander auf dem Mars, wie der Perseverance Rover der NASA, betreten die Marsatmosphäre auf einem direkten Weg von der Erde. Diese Flugbahnen haben im Allgemeinen vordefinierte Landedaten, die mit dem Start der Missionen verbunden sind.

Wang Chi, Direktor des Nationalen Zentrums für Weltraumwissenschaften an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, sagte am 23. März, dass der Lander und Rover Tianwen 1 voraussichtlich im Mai auf dem Mars landen werden.

“Chinas erste Mission zum Mars, Tianwen 1, umkreist jetzt den Mars, und wir landen Mitte Mai”, sagte Wang in einer Präsentation vor dem Space Studies Council der National Academies. “Wir sind offen für internationale Zusammenarbeit und die Daten werden bald öffentlich verfügbar sein.”

Das Raumschiff Tianwen 1 trat am 10. Februar in die Umlaufbahn um den Mars ein und absolvierte eine fast siebenmonatige interplanetare Reise, die im vergangenen Juli mit dem Start einer schweren Long March 5-Rakete begann, dem stärksten Trägerraketen der Welt. Chinesisches Inventar.

Die Ankunft des Raumfahrzeugs Tianwen 1 auf dem Mars machte China nach den Vereinigten Staaten, der ehemaligen Sowjetunion, der Europäischen Weltraumorganisation, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zum sechsten Land oder zur sechsten Raumfahrtbehörde, deren Sonde den Roten Planeten umkreist.

Seit dem 10. Februar hat sich das Raumschiff Tianwen 1 in eine Umlaufbahn näher am Mars bewegt. Die aktuelle Flugbahn des Orbiters bringt ihn 280 Kilometer und 59.000 Kilometer näher zum Mars. Tianwen 1 umkreist den roten Planeten ungefähr alle zwei Tage.

Tianwen 1 kam einen Tag nach der Umlaufbahn des Orbiter Hope der Vereinigten Arabischen Emirate auf dem Mars und acht Tage vor der Landung des Perseverance-Rovers der NASA auf dem Mars an. Die günstige planetarische Ausrichtung von Erde und Mars, die es den drei Missionen ermöglichte, den Mars im Februar zu erreichen, findet alle 26 Monate statt.

Der Lander und Rover Tianwen 1 wird auf eine Landung in einer weiten Ebene auf der Nordhalbkugel des Mars namens Utopia Planitia abzielen.

Wenn China dieses Kunststück vollbringt, wird China nach der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten das dritte Land sein, das auf dem Mars weich landet, und das zweite Land, das einen Roboterroboter auf dem Roten Planeten fährt.

Der Tianwen 1-Orbiter, der seine Mission nach der Freigabe des Landers und des Rovers fortsetzen wird, ist für mindestens ein Marsjahr oder ungefähr zwei Jahre auf der Erde ausgelegt. Der solarbetriebene Rover, der mit sechs Rädern für Mobilität ausgestattet ist, hat eine Lebenserwartung von mindestens 90 Tagen, sagten chinesische Beamte.

Sobald der Lander und der Rover freigegeben sind, passt der Tianwen 1-Orbiter seine Umlaufbahn an, um auf reguläre wissenschaftliche Operationen umzuschalten. Der Orbiter wird auch Kommunikationssignale zwischen Bodenkontrollern in China und dem Rover empfangen, der die Marsoberfläche erkundet.

Der Tianwen 1 Rover ist von einem Hitzeschild umgeben, um einen feurigen Abstieg zur Marsoberfläche zu ermöglichen. Nachdem er sich aus dem Orbiter-Mutterschiff befreit hat, betritt der Lander die Atmosphäre des Roten Planeten, setzt einen Fallschirm ein und feuert dann eine Bremsrakete ab, um die Landung zu verlangsamen.

Vorausgesetzt, die Landung ist erfolgreich, aktiviert der Rover Kameras, unterirdisches Radar, Sensoren zur Messung der Zusammensetzung von Marsgesteinen, einen Magnetfeldmonitor und eine Wetterstation, um mit der Datenerfassung am Standort Utopia Planitia zu beginnen.

Mit der kürzlichen Ankunft der chinesischen Missionen Tianwen 1 und Hope aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sind jetzt acht Orbiter auf dem Mars im Einsatz.

Das Odyssey-Raumschiff der NASA, der Mars Reconnaissance Orbiter und das MAVEN Atmospheric Observatory geben derzeit Daten aus dem Marsorbit sowie dem Mars Express und ExoMars Trace Gas Orbiter der Europäischen Weltraumorganisation und der indischen Marsmission Orbit zurück.

Die NASA teilte letzte Woche mit, dass sie seit der Ankunft von Tianwen 1 auf dem Roten Planeten einen “begrenzten Informationsaustausch” mit der chinesischen Weltraumbehörde hatte, um Daten über die Umlaufbahnen von Marsorbitern auszutauschen. Die Initiative zum Datenaustausch zielt darauf ab, das Risiko von Kollisionen zwischen auf dem Mars operierenden Raumfahrzeugen zu verringern, sagte die NASA.

Eine Bestimmung im Gesetz, die als Wolf-Änderung bekannt ist, verbietet die meisten bilateralen Kooperationen zwischen den US-amerikanischen und chinesischen Raumfahrtprogrammen. Die Wolf-Änderung ist nach dem ehemaligen Abgeordneten Frank Wolf, R-Virginia, benannt, der die Sprache 2011 erstmals in einen NASA-Haushaltsentwurf aufgenommen hat.

Das Gesetz beschränkt jedoch nicht jeden Kontakt zwischen der NASA und der chinesischen Weltraumbehörde, vorausgesetzt, die vorgeschlagene Zusammenarbeit besteht die FBI-Überprüfung und die NASA benachrichtigt den Kongress mindestens 30 Tage im Voraus über den Austausch.

Die chinesische nationale Weltraumverwaltung bestätigte in einer Erklärung am Mittwoch, dass sie von Januar bis März “Arbeitstreffen” mit der NASA zum “Austausch von Ephemeridendaten zur Gewährleistung der Sicherheit von Raumfahrzeugflügen ab März” abgehalten habe.

Während die Zusammenarbeit der NASA mit dem chinesischen Weltraumprogramm begrenzt ist, sind andere Nationen stärker in chinesische Missionen wie Tianwen 1 involviert.

Wissenschaftler des Instituts für Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) in Frankreich haben zu einem laserinduzierten Bruchspektroskopie-Instrument am Tianwen 1-Rover beigetragen.

Französische Wissenschaftler haben mit Unterstützung der französischen Weltraumagentur CNES ihre chinesischen Kollegen in Bezug auf die Spektroskopietechnik beraten, bei der mit einem Laser ein Teil von der Größe eines Stecknadelkopfs von einem Felsen gezappt und mit einem Spektrometer das von emittierte Licht analysiert wird das erzeugte Plasma. durch die Wechselwirkung des Lasers mit der Gesteinsoberfläche.

Die Technik ermöglicht es einem Instrument, die chemische Zusammensetzung von Gesteinen auf dem Mars zu bestimmen. Französische Wissenschaftler stellten China auch ein Kalibrierungsziel für das Laserspektroskopieinstrument des Rovers zur Verfügung.

Das gleiche französische Team arbeitete an Instrumenten für die Mars Curiosity and Perseverance Rover der NASA. Die Wissenschaftler hoffen, die Messungen zwischen den beiden von den USA geführten Missionen und dem chinesischen Tianwen 1-Rover kreuzkalibrieren zu können.

Wissenschaftler des Weltraumforschungsinstituts der Österreichischen Akademie der Wissenschaften haben zur Entwicklung des Magnetometers des Tianwen 1-Orbiters beigetragen und zur Kalibrierung des Fluginstruments beigetragen.

In Argentinien befindet sich eine chinesische Weltraum-Tracking-Antenne, die für die Kommunikation mit Tianwen 1 verwendet wird. Die Europäische Weltraumorganisation hat außerdem zugestimmt, Tianwen 1 über ihr eigenes globales Netzwerk von Satellitenstationen Sendezeit zur Verfügung zu stellen.

Senden Sie eine E-Mail an den Autor.

Folgen Sie Stephen Clark auf Twitter: @ StephenClark1.