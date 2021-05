Die birmanische Junta nennt die rivalisierende Terroristengruppe der Regierung

Myanmars Militärs haben eine rivalisierende Regierung der nationalen Einheit als terroristische Vereinigung gebrandmarkt und sie für die Bombenanschläge, Brandstiftungen und Morde verantwortlich gemacht, teilten staatlich kontrollierte Medien am Samstag mit.

Das Militär in Myanmar hat seit der Machtübernahme am 1. Februar und der Inhaftierung des gewählten Führers Aung San Suu Kyi Probleme, die Ordnung durchzusetzen.

Täglich werden Bombenanschläge gemeldet und lokale Milizen gebildet, um die Armee zu konfrontieren, während Anti-Junta-Proteste im gesamten südostasiatischen Land und Streiks von Gegnern der Armee nicht aufgehört haben. Der Staatsstreich hat die Wirtschaft lahmgelegt.

Die Regierung der nationalen Einheit (NUG), die im Verborgenen operiert und das Militär selbst als terroristische Kraft bezeichnet, hat diese Woche angekündigt, eine Volksverteidigungsmacht einzurichten.

“Ihre Aktionen haben an so vielen Orten so viel Terrorismus verursacht”, sagte das staatliche Fernsehen MRTV und kündigte an, dass die NUG, ein Ausschuss von verdrängten Gesetzgebern, bekannt als CRPH, und die neue Truppe nun alle unter das Gesetz fallen würden. Antiterrorismus.

“Es gab Bomben, Brände, Morde und Drohungen, die Verwaltungsmaschinerie der Regierung zu zerstören”, heißt es in der Ankündigung.

Das Antiterrorgesetz verbietet nicht nur die Mitgliedschaft in Gruppen, sondern auch jeden Kontakt mit ihnen. Die Junta hatte zuvor ihre Gegner des Verrats beschuldigt.

Am Samstag marschierten Demonstranten an Dutzenden von Orten gegen die Junta. Laut der Aktivistengruppe der Vereinigung zur Unterstützung politischer Gefangener wurden mindestens 774 Zivilisten von Sicherheitskräften getötet und 3.778 werden festgehalten.

Die Junta bestreitet diese Zahlen und behauptet, dass mindestens zwei Dutzend Angehörige der Sicherheitskräfte bei Protesten getötet wurden.

Auch am Stadtrand von Myanmar sind Kämpfe ausgebrochen, und seit Jahrzehnten kämpfen ethnische Armeen, von denen sich einige den Demonstranten angeschlossen haben. Das Staatsfernsehen sagte, das Militär sei gegen die Kachin-Unabhängigkeitsarmee im Norden Myanmars vorgegangen, aber es gebe keine unabhängige Bestätigung.

In West-Myanmar sagte die neue Chinland Defence Force, sie sei in ein Militärlager eingedrungen. Das Militär äußerte sich nicht zu dem Bericht.

Das Militär von Myanmar ergriff die Macht wegen Betrugs bei den Wahlen im November, die von Suu Kyis Partei beiseite geschoben wurden, die jahrzehntelang für die Demokratie kämpfte, bevor vor zehn Jahren die Übergangsreformen begannen. Die Wahlkommission wies die Beschwerden der Armee zurück.

