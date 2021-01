Die Biden-Administration verlangsamt den Waffenverkauf in der Trump-Ära im Ausland

das Weißes Haus vorübergehend gestoppt die Waffengeschäfte unter der Trump-Administration mit mehreren ausgehandelt Mittlerer Osten Nationen, einschließlich der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Die Ankündigung kommt nur einen Tag nach dem Außenminister Antony blinkt wurde vom Senat bestätigt und wird als “routinemäßige Verwaltungsmaßnahme” angepriesen, wenn sich die neue Verwaltung in ihren neuen Positionen niederlässt.

“Die Abteilung setzt die Umsetzung bestimmter ausstehender US-Transfers und Verteidigungsverkäufe im Rahmen ausländischer Militärverkäufe und direkter kommerzieller Verkäufe vorübergehend aus, damit die neue Führung sie überprüfen kann”, sagte ein Sprecher der Abteilung am Mittwoch gegenüber Fox News.

“Dies ist eine routinemäßige Verwaltungsmaßnahme, die für die meisten Übergänge typisch ist. Sie zeigt das Engagement der Verwaltung für Transparenz und verantwortungsvolle Staatsführung sowie die Sicherstellung, dass US-Waffenverkäufe unsere strategischen Ziele erfüllen, stärkere, interoperable und kompetentere Sicherheitspartner aufzubauen”, sagte der Sprecher. hinzugefügt.

Das Außenministerium hat nicht bestätigt, in welchen Ländern Waffengeschäfte eingefroren werden, sondern einen Bericht der die Wall Street Zeitung Mittwoch stellte fest, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate voraussichtlich zu den betroffenen Ländern gehören werden.

Die Vereinigten Staaten und die Vereinigten Arabischen Emirate haben Ende letzten Jahres einen 23-Milliarden-Dollar-Deal abgeschlossen, der der Nation im Nahen Osten 50 F-35-Jets und 18 bewaffnete Drohnen sowie mehr Sicherheitsausrüstung zur Verfügung stellen soll.

Das Abkommen folgte der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten im August – obwohl der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ursprünglich Berichte über das Waffengeschäft als “falsche Nachrichten” bezeichnete.

“Das Friedensabkommen mit den VAE. enthält keine Klausel darüber, und die Vereinigten Staaten haben Israel klar gemacht, dass sie immer den qualitativen Vorteil Israels bewahren werden. ” Sagte Netanyhu im August.

Der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in den Vereinigten Staaten, Yousef Al Otaiba, bestätigte den geplanten Verkauf am Mittwoch in einem Tweet und stellte fest, dass der Waffenhandel den Vereinigten Staaten hilft, die regionale Stabilität aufrechtzuerhalten.

“Wie bei früheren Übergängen erwarteten die VAE eine Überprüfung der aktuellen Politik durch die neue Regierung”, sagte der Botschafter. “Insbesondere ist das F-35-Paket viel mehr als der Verkauf von militärischer Ausrüstung an einen Partner.”

“Es ermöglicht den VAE auch, mehr von der regionalen Belastung durch kollektive Sicherheit zu tragen und US-Vermögenswerte für andere globale Herausforderungen freizusetzen, eine langjährige überparteiliche Priorität der USA”, fuhr er fort.

Blinken sagte auch, die Waffenüberprüfung sei während eines Briefings am Mittwoch eine Verfahrensfrage gewesen.

„Wenn es um Waffenverkäufe geht, ist es im Allgemeinen üblich, zu Beginn einer Verwaltung ausstehende Verkäufe zu prüfen, um sicherzustellen, dass das, was berücksichtigt wird, etwas ist, das sich weiterentwickelt. Unsere strategischen Ziele und die Weiterentwicklung unserer Außenpolitik, das ist es also Wir machen das gerade “, sagte er.

Senatsdemokraten haben versucht, das Waffengeschäft mit den VAE zu blockieren, und dabei Bedenken hinsichtlich des Engagements der arabischen Nation im Jemen angeführt, der nach Jahren des Bürgerkriegs Schauplatz der größten humanitären Krise der Welt ist.

Der neue Vorsitzende des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, Senator Bob Menendez, D-Calif., Begrüßte den Schritt, Waffenverkäufe einzufrieren, und sagte, der Deal sei “unerklärlich beschleunigt worden, ohne die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit der USA eingehend zu untersuchen.” der Schutz der Unschuldigen. lebt im Jemen. “

“Ich ermutige die Biden-Administration, die umfassenderen regionalen Sicherheitsauswirkungen dieser Verkäufe sorgfältig zu prüfen und den Kongress zu konsultieren, während er seine Due Diligence für diese und andere Waffenverkäufe fortsetzt”, sagte Menendez in einem Tweet am Mittwoch.

