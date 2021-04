Diablo 2: Wiederbelebtes technisches Alpha-Datum, angekündigte Klassen

Ab dem 9. April können einige Diablo-Fans das spielen Diablo 2 Remaster, Diablo 2: AuferstandenIm Rahmen eines “technischen Alpha” -Tests gab Blizzard am Dienstag bekannt. Eine kleine Gruppe von Spielern, die sich für den Alpha-Test entschieden haben über die Blizzard-Website wird diese Woche eine Einladung erhalten. Die Testphase dauert bis Montag, den 12. April.

das Diablo 2: auferstanden Tech Alpha erlaubt kein Koop-Spiel (nur für Spieler) und umfasst drei der sieben Klassen des Spiels: den Barbaren, den Amazonas und die Hexe. Fans und einige Streamer können die ersten beiden Acts von spielen Diablo 2: auferstanden, einschließlich des Duriel-Bosskampfes.

Obwohl dieses Alpha nur ein Spieler ist und nur eine begrenzte Anzahl von Klassen zur Verfügung steht, gibt es kein Level-Cap. Engagierte Spieler können eine vollständig aktualisierte Version aller drei verfügbaren Klassen testen, wenn sie die Geduld und Zeit haben, sie auf das maximale Niveau zu bringen.

Blizzard hat später im Jahr 2021 auch einen mehrspielerorientierten Alpha-Test versprochen.

Schneesturm am Ursprung Anzeige Diablo 2: auferstanden während seiner BlizzConline-Veranstaltung früher in diesem Jahr. Der Remaster ist genau das Diablo 2 Fans erinnern sich, Warzen und alles, vollständig revitalisiert mit 4K-Grafik und Dolby Surround-Sound. Blizzard hat keinen Veröffentlichungstermin für angekündigt Diablo 2: auferstanden, aber es wird Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One und Xbox Series X geben.