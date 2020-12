Deutschland und Ungarn geben vor dem EU-Einsatz erste Impfstoffe

FRANKFURT, Deutschland (AP) – Deutschland und Ungarn begannen am Samstag, wenige Stunden nach Erhalt ihrer ersten Lieferungen, mit der Verabreichung ihrer ersten Coronavirus-Impfstoffe, was die Pläne der Europäischen Union für einen koordinierten Einsatz am Sonntag im Jahr 27 störte Land des Blocks.

“Jeder Tag, an dem wir warten, ist einen Tag zu lang”, sagte Tobias Krueger, Betreiber eines Pflegeheims, in dem am Samstag in Halberstadt im Nordosten Sachsens geimpft wurde. Anhalt.

Die erste Person zu Hause, die mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff immunisiert wurde, war Edith Kwoizalla (101), berichtete die Nachrichtenagentur dpa.

Krueger sagte, 40 der 59 Bewohner des Hauses wollten zusammen mit 10 der rund 40 Arbeiter geimpft werden. Er war unter den Geimpften, fügte aber hinzu: “Ich verstehe auch die Bedenken.”

In Ungarn wurden Gesundheitspersonal im Zentralkrankenhaus Southern Pest in Budapest geimpft, und die slowakischen Behörden planten, am Samstagabend mit der Verabreichung ihrer ersten Dosen zu beginnen.

Die ersten Lieferungen des Impfstoffs kamen am späten Freitag und am frühen Samstag in sehr kalten Behältern in EU-Krankenhäusern an, nachdem sie vor Weihnachten aus einem belgischen Produktionszentrum verschifft worden waren.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, veröffentlichte ein Video zur Einführung des Impfstoffs und nannte es einen „bewegenden Moment der Einheit“.

„Heute beginnen wir, die Seite in einem schwierigen Jahr umzublättern. Der COVID-19-Impfstoff wurde in alle Länder der EU geliefert. Die Impfung wird morgen in der gesamten EU beginnen “, sagte sie.

Der Einsatz ist ein Moment der Hoffnung für eine Region, zu der einige der ältesten und am stärksten betroffenen viralen Hotspots der Welt gehören – Italien und Spanien – und andere wie die Tschechische Republik früh verschont, nur um zu sehen, dass ihre Gesundheitssysteme im Herbst kurz vor dem Bruch stehen.

Insgesamt haben die 27 EU-Länder mindestens 16 Millionen Coronavirus-Infektionen und mehr als 336.000 Todesfälle verzeichnet – Zahlen, die Experten zufolge die tatsächliche Zahl der Pandemien aufgrund versäumter Fälle unterschätzen und begrenzte Tests.

Trotzdem hilft der Impfstoff-Rollout dem Block, ein Gefühl der Einheit in einer komplexen, lebensrettenden Mission zu entwickeln, nachdem er ein Jahr lang um die Aushandlung eines Handelsabkommens mit Großbritannien nach dem Brexit gekämpft hatte. Es ist auch ein Seufzer der Erleichterung für EU-Politiker, die frustriert waren, nachdem Großbritannien, Kanada und die Vereinigten Staaten ihre Impfprogramme mit demselben Impfstoff begonnen hatten, den Deutschland Anfang dieses Monats entwickelt hatte. diese.

“Hier sind die guten Nachrichten für Weihnachten”, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf einer Pressekonferenz am Samstag. “Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel zur Beendigung dieser Pandemie … er ist der Schlüssel zur Wiedererlangung unseres Lebens.”

Die ersten Lieferungen waren in den meisten Ländern auf knapp 10.000 Dosen begrenzt. Die Massenimpfprogramme werden voraussichtlich erst im Januar beginnen. Jedes Land entscheidet für sich, wer die ersten Impfstoffe erhält – aber alle priorisieren die am stärksten gefährdeten.

In Ungarn kam die erste Lieferung von 9.750 Dosen – genug, um 4.875 Menschen zu impfen, da zwei Dosen pro Person benötigt werden – am frühen Samstag per LKW an und wurde zum South Pest Central Hospital in Budapest transportiert. Die Regierung sagte, dass vier weitere Krankenhäuser, zwei in Budapest und zwei weitere in den östlichen Städten Debrecen und Nyíregyháza, ebenfalls Impfstoffe aus der ersten Lieferung erhalten würden.

Die französischen Behörden haben angekündigt, dass sie älteren Menschen Vorrang einräumen werden, abhängig von den tödlichen Auswirkungen des Virus auf ältere Menschen während früherer Virusausbrüche. Die französische Behörde für medizinische Sicherheit wird den Einsatz des Impfstoffs auf mögliche Probleme überwachen.

Deutschland, wo die Pandemie mehr als 30.000 Menschenleben gefordert hat, begann mit Menschen über 80 und Menschen, die sich um schutzbedürftige Gruppen kümmern.

Die spanischen Behörden haben mitgeteilt, dass die erste Impfstoffcharge in der Innenstadt von Guadalajara eingetroffen ist, wo die ersten Impfstoffe am Sonntagmorgen in einem Altersheim verabreicht werden.

In Italien, das mit mehr als 71.000 Toten die schlimmste Virusrate in Europa hat, wird eine Krankenschwester im Spallanzani-Krankenhaus in Rom, der wichtigsten Einrichtung für Infektionskrankheiten in der Hauptstadt, als erste im Land den Impfstoff erhalten, gefolgt von andere Gesundheitspersonal.

In Polen werden die ersten beiden Personen, die am Sonntag geimpft werden, Krankenschwester und Arzt im Krankenhaus des Innenministeriums in Warschau sein, gefolgt von medizinischem Personal aus Dutzenden anderer Krankenhäuser. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bezeichnete die patriotische Pflicht der Polen, sich impfen zu lassen – eine Botschaft an eine Gesellschaft, in der die Impfung aufgrund des allgemeinen Misstrauens gegenüber den Behörden in hohem Maße zurückhaltend ist.

In Bulgarien, wo auch die Angst vor Impfstoffen groß ist, wird als erster Gesundheitsminister Kostadin Angelov geimpft, der eine aggressive Kampagne zur Förderung der Vorteile von Impfstoffen zugesagt hat.

In Kroatien, wo am frühen Samstag die erste Charge von 9.750 Impfstoffen eingetroffen ist, wird laut HRT TV ein Pflegeheim in Zagreb, der Hauptstadt, am Sonntagmorgen als erstes den Impfstoff erhalten. Die Behörden planten auch, Prominente und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in eine Impfkampagne einzubeziehen.

“Wir haben jetzt seit einem Jahr darauf gewartet”, sagte der rumänische Premierminister Florin Catu am Samstag nach der Ankunft der ersten Impfstoffcharge in einem Militärlager.

Impfungen beginnen, als die ersten Fälle einer neuen Virusvariante, die sich in Großbritannien verbreitet hat, jetzt in Frankreich und Spanien entdeckt wurden. Die neue Variante, die laut britischen Behörden viel einfacher zu übertragen ist, hat dazu geführt, dass europäische Länder, die USA und China Menschen aus Großbritannien neue Reisebeschränkungen auferlegen.

Ein in England lebender Franzose kam am 19. Dezember in Frankreich an und wurde am Freitag positiv auf die neue Variante getestet, teilte das französische Gesundheitsamt mit. Er hat keine Symptome und ist in seinem Haus in der Innenstadt von Tours isoliert.

Die Gesundheitsbehörden von Madrid sagten, sie hätten die britische Variante bei vier Personen bestätigt, die alle bei guter Gesundheit waren. Der regionale Gesundheitschef Enrique Ruiz Escudero sagte, der neue Stamm sei angekommen, als eine infizierte Person zum Flughafen Madrid reiste.

Das deutsche Pharmaunternehmen BioNTech ist zuversichtlich dass sein Coronavirus-Impfstoff gegen die neue britische Variante wirkt, sagte jedoch, dass weitere Studien erforderlich sind, um völlig sicher zu sein.

