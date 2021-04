Deutschland Merkel fordert die Wiederaufnahme des Menschenrechtsdialogs mit China

Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt an virtuellen Gesprächen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang (nicht gesehen) im Rahmen der sechsten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am 28. April 2021 in Berlin teil. REUTERS / Michele Tantussi / Pool

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwoch die Wiederaufnahme des Menschenrechtsdialogs mit Peking so bald wie möglich während ihrer jüngsten Regierungskonsultationen mit China als Führer der größten europäischen Volkswirtschaft gefordert. Merkel sagte, die regelmäßigen Konsultationen hätten während ihrer fast 16-jährigen Amtszeit die Zusammenarbeit in Fragen vom Klimawandel bis zur Wirtschaft verbessert und zuweilen Bereiche von Meinungsverschiedenheiten wie Menschenrechte und Hongkong abgedeckt. “Es ist ein Austausch, der Gemeinsamkeiten, aber manchmal auch unterschiedliche Sichtweisen abdeckt”, sagte Merkel in einer Erklärung nach einem Videoanruf mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang. An der sechsten Konsultationsrunde nahmen auch 25 Minister teil. “Ich hoffe, dass wir auch den Dialog über Menschenrechte so bald wie möglich wieder aufnehmen können”, sagte Merkel, die sich im September nicht für Bundestagswahlen anmeldet. In einer Erklärung des chinesischen Außenministeriums wurde anerkannt, dass Peking und Berlin in einigen Fragen unterschiedliche Ansichten vertreten, der Menschenrechtsdialog jedoch nicht erwähnt. Er forderte die gegenseitige Achtung der Grundinteressen und die Kommunikation auf der Grundlage der Nichteinmischung. Laut der Erklärung des Außenministeriums sollten China und Deutschland bei ihren Bemühungen um eine Erholung der Weltwirtschaft “Zusammenarbeit und Einheit” zeigen. Die beiden Länder haben eine Reihe von Kooperationsabkommen in Bereichen von Gesundheit über Forschung bis hin zu Verkehr unterzeichnet. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner für Waren mit einem Handelsvolumen von über 212 Milliarden Euro im Jahr 2020. Während der Konsultationen betonte Joe Kaeser, Leiter des Asien-Pazifik-Ausschusses für deutsche Angelegenheiten, die Bedeutung Chinas für deutsche Unternehmen. READ Sebastian Vettel: Vom Tisch zu Aston Martin wechseln? Mega Außenseiter plötzlich im Rennen Er sagte jedoch auch, die Unternehmen seien besorgt über die lokalen Anforderungen an die Datenspeicherung in China, die Beschränkungen der grenzüberschreitenden Datenübertragung und beklagten sich darüber, dass ausländische Unternehmen bei der Vergabe von Aufträgen durch öffentliche Unternehmen nicht gleich behandelt würden. Merkel sagte, sie hoffe, dass die Gespräche mit der Regierung nach ihrer Abreise fortgesetzt würden. “Dies werden meine letzten Regierungskonsultationen sein. Aber ich hoffe, es werden nicht die letzten Regierungskonsultationen zwischen China und Deutschland sein”, sagte Merkel. Unsere Standards: Thomson Reuters Trust Principles.