Deutschland debattiert über Privilegien für Geimpfte

BERLIN – Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Gouverneure der 16 deutschen Bundesländer haben am Montag erörtert, ob Personen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind, von bestimmten Beschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus ausgenommen werden sollten.

Die Frage der Sonderprivilegien für Geimpfte wurde in Deutschland wie auch in anderen Ländern heftig diskutiert.

Einige argumentierten, dass es unfair gegenüber denen sei, die den Impfstoff noch nicht bekommen hätten. Andere sagen, Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten seien gerechtfertigt, wenn Menschen ein Risiko für andere darstellen.

Wissenschaftler sagen, dass Impfstoffe zwar das Risiko schwerer Krankheiten erheblich verringern, es jedoch noch nicht klar ist, ob Menschen, die geimpft wurden, das Virus noch verbreiten können.

Der Führer der konservativen Christdemokraten von Merkel sagte, er wolle schnelle Klarheit in der Frage der Privilegien für diejenigen, die geimpft wurden und sich von einer COVID-19-Infektion erholt haben.

“Dies muss heute verbindlich geregelt werden”, sagte Armin Laschet. Die Gouverneurin von Nordrhein-Westfalen, Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland, wurde kürzlich vom Merkel-Union-Block als Kandidat für die Nachfolge ihres Kanzlers bei einer Bundestagswahl am 26. September vorgestellt.

Nach einem langsamen Start sind in Deutschland – wie in anderen Ländern der Europäischen Union – die Impfraten in den letzten Wochen stark gestiegen.

Offizielle Zahlen zeigen, dass etwa 23,4% der Bevölkerung am Sonntag mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten hatten. Rund 7,2% der 83 Millionen Menschen in Deutschland haben bisher beide Impfstoffe erhalten.