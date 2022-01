Der von Russland geführte Block beginnt mit dem Rückzug aus Kasachstan, nachdem ein möglicher Putschversuch gescheitert ist

Russland sagt, dass der Rückzug am 19. Januar abgeschlossen sein wird

Der Einsatz verstärkt die Spannungen in den russisch-amerikanischen Beziehungen

Ehemaliger Sicherheitschef wegen möglichem Putsch ermittelt

ALMATY, 13. Januar (Reuters) – Ein von Russland angeführter Militärblock hat am Donnerstag nach einem einwöchigen Einsatz inmitten einer Explosion von Unruhen begonnen, sich aus Kasachstan zurückzuziehen . schneiden.

Russland sagte, der Truppenabzug werde am 19. Januar abgeschlossen sein, früher als zuvor angekündigt. Ihr Einsatz war von westlichen Führern kritisiert worden, die von einer Ansammlung russischer Truppen in der Nähe der Ukraine alarmiert waren. Moskau hat Behauptungen bestritten, eine Invasion geplant zu haben, sagte jedoch, dass die Sicherheitsgespräche diese Woche einen Sackgasse und mit nicht näher bezeichneten Konsequenzen gedroht. Weiterlesen

Präsident Wladimir Putin sagte, die Mission in Kasachstan sei ein Erfolg und eine Praxis, die weitere Studien verdiene.

Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokayev rief letzte Woche die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) zu Hilfe, nachdem in vielen Großstädten zunächst friedliche Proteste, ausgelöst durch stark gestiegene Autotreibstoffpreise, gewalttätig wurden.

„Dank Ihrer Ankunft konnten die kasachischen Militär- und Sicherheitskräfte ihre unmittelbare Aufgabe, Banditen ausfindig zu machen und festzuhalten, erfüllen“, sagte der stellvertretende kasachische Verteidigungsminister Mukhamedzhan Talasov den OVKS-Truppen am Donnerstag bei der Abgangszeremonie in Almaty, wo sie standen mit ihren Fahnen. Die russische Gruppe war die zahlreichste.

Die kasachischen Behörden gaben am Mittwoch den Abschluss einer sogenannten „Antiterror-Operation“ im größten Teil des Landes bekannt, obwohl sie die größere Stadt Almaty noch für vollständig sicher erklärt haben.

Es war nicht bekannt, wie viele der rund 2.500 von CSTO entsandten Soldaten sofort abreisten.

OVKS-Truppen wurden zunächst in Regierungsgebäuden in der Hauptstadt Nur-Sultan abseits der Unruheherde stationiert und bewachten dann einige wichtige Infrastrukturobjekte in Almaty, beispielsweise große Kraftwerke. Weiterlesen

Russische Soldaten nehmen an der Zeremonie zum Beginn des Abzugs der Friedenstruppen des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) aus Kasachstan in Almaty, Kasachstan, 13. Januar 2022 teil. REUTERS / Pavel Mikheyev Weiterlesen

Die Behörden nahmen fast 10.000 Menschen im Zusammenhang mit den Unruhen fest, bei denen einige Demonstranten Sicherheitskräfte angriffen, Regierungsgebäude festnahmen und in Brand steckten und Geschäfte plünderten.

Einige der Angreifer seien Ausländer, die von islamistischen Militanten ausgebildet worden seien. Tokajew sagte, dass die Beteiligung der CSTO es rechtfertige, dass er keine Angaben zu den Ausländern gemacht habe. Er entließ einige seiner hochrangigen Sicherheitsbeamten, die später des Hochverrats angeklagt wurden.

Die kasachischen Behörden gaben am Donnerstag bekannt, dass sie auch gegen den ehemaligen Staatssicherheitschef Karim Masimov wegen des Verdachts eines Putschversuchs ermitteln.

Auf dem Höhepunkt der Unruhen sagte Tokajew, er werde den Posten des ehemaligen Präsidenten Nursultan Nasarbajew als Vorsitzender des Sicherheitsrats übernehmen – durch den der langjährige Ex-Herrscher immer noch weitreichende Befugnisse ausübte. Nasarbajew ist seit Beginn der Proteste nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Einige Kasachen haben einen Kommentar des US-Außenministers Antony Blinken wiederholt, dass Kasachstan es möglicherweise schwierig finden könnte, russische Truppen loszuwerden, nachdem sie sie hereingelassen haben. Tokajew sagte, nach dem 23. Januar würden keine ausländischen Truppen im Land bleiben.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte am Donnerstag, der Abzug werde am 19. Januar abgeschlossen sein, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax.

Putin lobte die Arbeit der OVKS-Friedenstruppen.

„Alles funktionierte wie am Schnürchen: schnell, konsequent und effizient“, sagte Putin im Staatsfernsehen gegenüber Shoigu. „Ich möchte Ihnen, den Mitarbeitern und allen, die diese Operation leiteten, für diese Arbeit danken und meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass diese Praxis des Einsatzes unserer Streitkräfte weiter untersucht wird.“

„Insgesamt sollten wir nach Hause gehen. Wir haben unseren Job gemacht“, fügte er hinzu.

Berichterstattung von Olzhas Auyov und Mariya Gordeyeva; Zusätzliche Berichterstattung von Alex Marrow in Moskau; herausgegeben von Philippa Fletcher

