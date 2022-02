Der stellvertretende iranische Außenminister für Wirtschaftsdiplomatie besucht Wien, um an Atomgesprächen teilzunehmen

TEHERAN – Mehdi Safari, stellvertretender Außenminister und zuständig für Wirtschaftsdiplomatie, reiste am Samstag nach Österreich, um sich dem iranischen Verhandlungsteam bei den Wiener Gesprächen anzuschließen.

Safari, ehemaliger Botschafter des Iran in Russland und China, war auch beim Auftakt der siebten Runde der Wiener Gespräche anwesend, die am 29. November letzten Jahres begannen.

In Wien traf Safari am Rande der Atomgespräche mit einer Reihe österreichischer Beamter zusammen.

Nach einem Treffen mit dem stellvertretenden österreichischen Wirtschaftsminister sowie Zentralbank- und Versicherungschefs sagte Safari gegenüber IRNA, dass die österreichische Seite interessiert und optimistisch in Bezug auf die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran sei.

In Bezug auf den Inhalt seines letzten Treffens mit dem österreichischen stellvertretenden Wirtschaftsminister sagte der iranische Diplomat, dass beide Seiten vereinbart hätten, einen 5-10-jährigen Fahrplan für die wirtschaftliche Zusammenarbeit festzulegen.

Vereinbart wurde auch eine enge Zusammenarbeit Österreichs mit dem iranischen Botschafter in Wien. Die Vorarbeiten sind laut Safari erledigt.

Die achte Gesprächsrunde begann am 26. Dezember in Wien. Es ist eine der bisher längsten Gesprächsrunden. Die Teilnehmer sind damit beschäftigt, den Text einer Vereinbarung zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 zu entwerfen, und es wird erwartet, dass sie sich auf einige Schlüsselfragen einigen.

Die vorangegangenen sechs Gesprächsrunden fanden unter der Leitung von Hassan Rohani statt. Sie begannen im April und dauerten bis Juni.

Wiens neue Tourneen wurden nach dem Amtsantritt von Ebrahim Raisi als iranischer Präsident wieder aufgenommen.

Am Rande des Treffens von Präsident Raisi mit ausländischen Botschaftern in Teheran am Donnerstag sagte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian, die Gespräche in Wien seien ein Lackmustest für die Vereinigten Staaten.

„Heute gibt es in Wien einen großen Test für die Vereinigten Staaten und den Westen, um der internationalen Gemeinschaft ihr wahres Verhalten zu zeigen“, sagte Amir Abdollahian.

Er betonte, dass der Zeitpunkt des Abschlusses der Verhandlungen von der Bereitschaft der westlichen Parteien bestimmt werde, ihren Verpflichtungen aus dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dem offiziellen Namen des Atomabkommens von 2015, vollständig nachzukommen.

Iranische Diplomaten in Wien verhandeln über die Aufhebung repressiver Sanktionen, sagte der Außenminister.

Er fügte hinzu: „Wir sitzen mit Ernsthaftigkeit, Planung und Initiative am Verhandlungstisch und sind entschlossen, eine gute Einigung zu erzielen.“

Unterdessen sagte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran am Mittwoch, die Vereinigten Staaten seien nicht einig darin, eine „politische Entscheidung“ zu treffen, um die laufenden Gespräche in Wien voranzutreiben, die darauf abzielen, das von der Trump-Regierung 2015 aufgegebene Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben.

„Die Stimmen der US-Regierung zeigen, dass es im Land keine Konsequenz gibt, politische Entscheidungen in Richtung der Förderung von #ViennaTalks zu treffen. Die US-Regierung kann ihre internen Konflikte nicht bezahlen, indem sie die gesetzlichen Rechte des #Iran verletzt“, twitterte Ali Shamkhani Am Mittwoch.