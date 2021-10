Der SpaceX Starship-Vorschlag findet öffentliche Unterstützung, einige Kritik während der FAA-Anhörung

Elon Moschus



Dutzende von Menschen hatten am Montag die Gelegenheit, der US-Regierung mitzuteilen, was sie von SpaceXs Plan halten, die Orbitalflüge von Starship von “Starbase”, dem Startplatz des Unternehmens in Boca Chica, in den Vereinigten Staaten, Texas, zu beginnen.

Die Mehrheit der öffentlichen Kommentare, die während einer Online-Anhörung der Federal Aviation Administration zu Zoom abgegeben wurden, befürwortete die Entwicklung von Elon Musks Raumfahrzeug der nächsten Generation, das Die NASA plant, Artemis in ihrem Programm zu verwenden Astronauten zurück auf die Mondoberfläche zu bringen.

„Im Wesentlichen ist es die Menschheit, die auf dem Planeten lebt, und das ist für uns sehr wichtig“, fasst Errol Plata, einer der Kommentatoren, seine Gründe zusammen, sich für SpaceX auszusprechen.

Die Anhörung wurde abgehalten, um Kommentare zu einem Entwurf zu sammeln FAA-Umweltbewertung für das Programm, das nach dem National Environmental Policy Act erforderlich ist, bevor die Agentur SpaceX eine Startlizenz für den ersten Orbitalflug von Starship erteilen kann.

SpaceX hat bereits eine Höhenflug und Landung eines Prototyp-Raumfahrzeugs (nach mehreren Flügen, die während der Landungsphase schnell zerlegt wurden) und plant, die neueste Version von Texas aus in den Orbit zu schicken, gefolgt von einer Landung seines Super Heavy-Boosters auf einer Offshore-Plattform im Golf von Mexiko und im Süßwasser Landung für Starship vor Hawaii.

Mehr als drei Stunden lang hatten die vorab angemeldeten Bürgerinnen und Bürger am Montag jeweils drei Minuten Zeit, ihre mündlichen öffentlichen Kommentare zu Starship und dem Projekt abzugeben.

Die meisten waren für SpaceX, obwohl viele positive Kommentare von außerhalb von Texas zu kommen schienen. Eine kleinere Anzahl von Menschen äußerte sich auch besorgt über die Auswirkungen auf lokale Ökosysteme und Arten in der Nähe von Boca Chica.

Sharon Wilcox, leitende Vertreterin von Defenders of Wildlife in Texas, sagte, ihre Organisation sei „zutiefst besorgt über direkte, indirekte und kumulative Auswirkungen … einschließlich ungeplanter Brände, herabfallender Trümmer und Entsorgung von Trümmern“.

Wilcox stellte fest, dass 10 als gefährdet geltende Arten das Gebiet nutzen, darunter der Ozelot, der Regenpfeifer und fünf Arten von Meeresschildkröten.

Viele drückten nicht nur ihre Bewunderung für SpaceX, Musk und ihre Raketen aus, sondern wiesen auch auf die Vorteile der jahrzehntelangen Weltraumforschung bis heute hin, einschließlich neuer Technologien wie GPS und Satellitenkonnektivität.

„Einige Regenpfeifer müssen vielleicht umziehen, aber es gibt immer Kompromisse“, sagte Dan Elton in seiner Erklärung zur Unterstützung von SpaceX.



Der letzte Kommentar des Abends kam von Jessica Tetreau, Kommissarin für das benachbarte Brownsville, Texas, die sagte, die Präsenz des Unternehmens habe zu einer Umkehr des Schicksals für eine Stadt geführt, die lange von Armut und Armut geplagt war.

„Ich bitte Sie nicht nur, ich bitte Sie, ihnen diese Erlaubnis zu geben“, sagte sie.

Die FAA wird weiterhin in einer weiteren Zoom-Sitzung am Mittwoch sowie schriftlich bis Ende des Monats um öffentliche Kommentare bitten. Nach Auswertung und Beantwortung der Kommentare entscheidet die FAA dann, ob SpaceX keine oder nur geringfügige Anpassungen vornehmen darf oder ob eine detailliertere Umweltverträglichkeitserklärung erstellt werden muss. Wenn die Agentur entscheidet, dass ein EIS erforderlich ist, würde dies Starship wahrscheinlich um Monate, wenn nicht Jahre, verzögern.

Die zweite und letzte öffentliche Anhörung zum Umweltprüfungsprojekt ist für Mittwoch um 15 Uhr PST angesetzt. Du kannst zur Teilnahme anmelden und online kommentieren. Kommentare können auch sein per E-Mail eingereicht.