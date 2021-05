Der Ölhandel notiert auf einem Sechs-Wochen-Hoch, da der Optimismus in der Nachfrage die Rallye antreibt

Zum ersten Mal seit mehr als sechs Wochen lag der Ölpreis in New York bei über 65 USD pro Barrel, da Anzeichen einer stärkeren Nachfrage in den wichtigsten Märkten die Besorgnis über das Wiederaufleben von Covid-19 in einigen Ländern, insbesondere in Indien, ausgleichen konnten.

New York City strebt eine vollständige Wiedereröffnung am 1. Juli an, da sich der Verkauf von Straßenkraftstoff in Großbritannien dem Sommerniveau des letzten Jahres nähert. Der österreichische Raffinerie OMV plant, den Einkauf im Laufe des Jahres wieder aufzunehmen, und Repsol hat einen “leichten Anstieg” der Nachfrage gemeldet. Der Konsum könnte auch gesteigert werden, wenn China am Samstag eine Pause für einen längeren Urlaub einlegt und die Mobilität ein Rekordhoch erreicht.

Die breiteren Märkte erholten sich am Donnerstag, nachdem die Federal Reserve ihre Einschätzung der US-Wirtschaft gestärkt und die aggressive politische Unterstützung bekräftigt hatte.

In dieser Woche gab es eine Reihe bullischer Stimmen zu den Aussichten für Rohöl, einschließlich einer Prognose der Goldman Sachs Group, dass die Nachfrage nach Öl in den nächsten sechs Monaten einen Rekordsprung verzeichnen wird, wenn die Impfraten steigen. Die OPEC + hat in diesem Jahr ebenfalls ihre Wachstumsschätzungen angehoben, aber die Allianz warnte davor, dass eine sich verschlechternde virale Situation in Indien, Japan und Brasilien die Erholung beeinträchtigen könnte.

Indien wurde besonders stark von einer zweiten Welle getroffen, die den Kraftstoffverbrauch senkte und einige Raffinerien dazu veranlasste, eine Erhöhung der Exporte in Betracht zu ziehen, um tiefgreifende Einschnitte bei der Rohölverarbeitung zu vermeiden. Rystad Energy hat seine Nachfrageschätzungen für das Land gesenkt und prognostiziert aufgrund der Auswirkungen einen Überschuss an globalen Lagerbeständen von 1,4 Millionen Barrel pro Tag im nächsten Monat.

“Die Nachfrage in den USA wird sinken, wenn sich die Wirtschaft weiter öffnet”, sagte Bjarne Schieldrop, Chefstratege für Rohstoffe bei SEB AB. „In Indien wird es Schwäche geben. Für die OPEC + ist dies jedoch sehr gut sichtbar, und sie können bei Bedarf beim nächsten Treffen reagieren. “”

Preise

West Texas Intermediate stieg um 1,9% auf 65,07 USD pro Barrel um 13:34 Uhr Londoner Zeit

Die Abrechnung von Brent für Juni stieg um 2% auf 68,61 USD

Kurzfristige Risiken für die Nachfrageaussichten zeigen sich allmählich in den Marktgesundheitsindikatoren. Die Struktur der Benchmark für den Nahen Osten in Dubai hat sich am Donnerstag leicht verändert, ein Zeichen dafür, dass sich die Marktstraffung lockern könnte. Der Teil, der der Brent-Futures-Kurve am nächsten liegt, hat sich ebenfalls abgeschwächt.

Die Markterholung wirkt sich auf die großen Ölunternehmen aus. Die Gewinne von Royal Dutch Shell stiegen im ersten Quartal stärker als erwartet, während Total ebenfalls einen guten Start in das Jahr hatte. Einige US-Produzenten stellen auch ihre Dividenden wieder her, als sie sich vom Pandemie-Crash erholen.