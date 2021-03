Der Mars verbirgt einen alten Ozean unter seiner Oberfläche

NASA / JPL-Caltech / USGS



Seit Jahrzehnten spekulieren Wissenschaftler darüber, was mit allen hätte passieren können Wasser am Mars, der vor Äonen ein wesentlich feuchterer Planet gewesen wäre. Wasser kann in Mars-Polkappen gefroren gefunden werden, aber neue Forschungsergebnisse zeigen, dass es auch eine schockierende Menge Wasser gibt im März. Die Entdeckung könnte einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Wassernutzungsplänen für eine zukünftige menschliche Präsenz auf dem Roten Planeten haben.

Es wurde allgemein angenommen, dass, als die alte Atmosphäre des Mars in den Weltraum gesaugt wurde, ein Großteil seines Oberflächenwassers ihn begleitete. Eine neue Studie der NASA legt jedoch nahe, dass sich ein erheblicher Teil der gesamten Marsfeuchtigkeit noch auf dem Planeten befindet und in seiner Kruste gefangen ist.

“Die atmosphärische Flucht erklärt die Daten, die wir darüber haben, wie viel Wasser einst auf dem Mars existierte, nicht vollständig”, sagte Eva Scheller, Doktorandin bei Caltech sagte in einer Pressemitteilung. Scheller ist der Hauptautor der Studie veröffentlicht am Dienstag in der Zeitschrift Science.

Scheller und seine Kollegen untersuchten Modelle, die die Wassermenge auf dem Mars im Laufe der Zeit in verschiedenen Formen quantifizieren, sowie aktuelle Daten zur chemischen Zusammensetzung der Marsatmosphäre und der Erdkruste. Sie entdeckten, dass die Theorie der atmosphärischen Flucht die heute beobachteten Bedingungen über und unter der Oberfläche unserer Nachbarwelt nicht vollständig erklären konnte.

“Atmosphärische Fluchten spielten eindeutig eine Rolle beim Wasserverlust, aber die Ergebnisse der letzten zehn Missionen zum Mars zeigten, dass es dieses riesige Reservoir an alten hydratisierten Mineralien gab, dessen Bildung die Verfügbarkeit von Wasser im Laufe der Zeit sicherlich verringerte”, sagt Bethany Ehlmann, CalTech-Professor für Planetenwissenschaften.

Wenn Wasser und Gestein interagieren, kann ein chemischer Verwitterungsprozess auftreten und Materialien wie Tone erzeugen, die Mineral in ihrer Mineralstruktur enthalten. Dieser Prozess findet auf der Erde statt, aber der geologische Zyklus gibt letztendlich die in Gesteinen eingeschlossene Feuchtigkeit über den Vulkanismus an die Atmosphäre zurück. Der Mars scheint jedoch nur sehr wenig bis gar keine vulkanische Aktivität zu haben, so dass das gesamte Wasser in der Kruste stecken bleibt.

„Das ganze Wasser wurde ziemlich früh gebunden und dann nie recycelt“, sagt Scheller.



Das Team stellte fest, dass der Mars vor 4 Milliarden Jahren genug Wasser hatte, um den gesamten Planeten mit einem Ozean zwischen 100 und 1.500 Metern Tiefe zu bedecken, und dass zwischen 30% und 99% dieses Wassers jetzt in Mineralien eingeschlossen sind . in der Kruste.

Scheller und Ehlmann helfen dem Das Mars 2020 Perseverance Rover Team indem wir Gesteinsproben auf dem Mars für eine spätere Rückkehr sammeln und hier auf der Erde studieren, um die Theorie zu testen.

Scheller und Ehlmann helfen dem Das Mars 2020 Perseverance Rover Team indem wir Gesteinsproben auf dem Mars für eine spätere Rückkehr sammeln und hier auf der Erde studieren, um die Theorie zu testen.