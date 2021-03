Der Kongress fragt, ob der Iran die Amerikaner dafür bezahlt, die Politik von Biden zu beeinflussen

Die US-Regierung sollte untersuchen, was sein würde geheime iranische Propaganda laufender Betrieb auf amerikanischem Boden nach eine Anfrage des Kongresses.

Republikanerin von New Mexico Yvette Herrellund acht seiner Kollegen schickten einen Brief an das Justizministerium fordern, dass er alle Amerikaner findet und strafrechtlich verfolgt, die heimlich dafür bezahlt werden, Teherans Einflusslinie zu papageien Biden-Verwaltungsrichtlinie und die amerikanische öffentliche Meinung zum theokratischen Regime.

„Der Iran bleibt eine der größten Bedrohungen für die Vereinigten Staaten in der Region. Es ist wichtig, dass wir sicherstellen, dass sie ihr Geld nicht missbrauchen, um Politiker und Meinungsführer in unserer eigenen Regierung zu beeinflussen. Jeder Einfluss, der verwendet wird, um die Positionen der USA gegenüber dem Iran zu mildern, bedroht unsere – deshalb haben meine Kollegen und ich diesen Brief geschrieben – unsere nationale Sicherheit zu schützen und den Iran zur Rechenschaft zu ziehen “, sagte Herrell gegenüber Fox News.

Herrells Warnung kommt nach a Massachusetts Politikwissenschaftler, Kaveh Lotfolah Afrasiabiwurde im Januar von der Bundesanwaltschaft verhaftet und beschuldigt, als nicht registrierter iranischer Agent gehandelt und sich verschworen zu haben. Die Bundesregierung sagte, Afrasiabi habe sich in seinen Interviews und beim Schreiben an die Medien als objektiver iranischer Experte präsentiert, darunter zwei Meinungsbeiträge zum Iran für die New York Times, während die Behörden behaupten, er sei tatsächlich in Teherans Bezahlung für die Verbreitung des Pro-Regime-Parteilinie. Berichten zufolge wurde ihm von der iranischen Mission bei den Vereinten Nationen “etwa 265.000 US-Dollar” als “geheimer Angestellter … gezahlt, der für die Verbreitung ihrer Propaganda bezahlt wurde”, so die Behörden. Er wird beschuldigt, gegen das Foreign Agents Registration Act (FARA) verstoßen zu haben.

Herrell und die Mitunterzeichner des Briefes fordern die Regierung von Biden auf, eine spezielle Task Force einzurichten, um “andere iranische Staatsangehörige, die gegen die FARA verstoßen, zu identifizieren, zu verfolgen und zu verhaften” und eine Liste potenzieller Verstöße zu erstellen, die der Liste “FBI Most Wanted” ähnelt , ein FBI-Büro einrichten, um sich auf Operationen mit iranischem Einfluss zu konzentrieren und “Gruppen, Wohltätigkeitsorganisationen und Think Tanks zu untersuchen und zu überwachen, die Mittel von der US-Regierung erhalten, um sicherzustellen, dass die Amerikaner mit Steuergeldern nicht direkt oder indirekt an diejenigen in der Islamischen Republik gehen Agenten und Lobbyisten. “

“Der Iran ist ein hoch entwickeltes Regime. Sie versuchen, den politischen Prozess und sogar die Politik zu beeinflussen, um ihre Interessen zu fördern und unsere eigenen Interessen zu verletzen. Die Trump-Regierung hat den Iran für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen und seine Drohungen ernst genommen, jede Lockerung unserer Haltung gegenüber dem Iran.” bedroht unsere nationale Sicherheit “, sagte Herrell.

“Wir freuen uns sehr über die Existenz dieses Briefes”, sagte der Aktivist Bryan E. Leib, Executive Director von Liberty für Iranisch-Amerikaner. “Sein Brief sendet eine starke Botschaft, dass US-Gesetzgeber nicht untätig bleiben werden, da iranische Staatsangehörige weiterhin illegal auf US-amerikanischem Boden als nicht registrierte Agenten der Islamischen Republik Iran operieren.”

Zu den Mitunterzeichnern des Schreibens gehören der New Yorker Vertreter Lee Zeldin, Mitglied des House Foreign Affairs Committee und Co-Vorsitzender des House Black Jewish Caucus, der Vertreter von Minnesota, Jim Hagedorn, Mitglied des Unterausschusses für Aufsicht, Untersuchungen und Regeln, und der Vertreter von Arkansas Rick Crawford, Mitglied des Ständigen Geheimdienstausschusses des Sonderhauses.

Leib sagte, das iranische Regime habe seine Einflussnahme verstärkt, um die Biden-Regierung dazu zu bewegen, sich dem iranischen Atomabkommen anzuschließen, die Sanktionen zu lockern und die US-Politik gegenüber Teheran zu lockern.

“Ihr letztendliches Ziel ist es, die Bedrohung durch die Vereinigten Staaten zu neutralisieren, Spaltung, Zweifel und Ressentiments zu säen”, sagte Leib gegenüber Fox News. “Die Hauptwaffe der Islamischen Republik ist der Terror, und ihre bevorzugte Taktik sind Attentate. Sie haben den Iranern und Amerikanern implizite und explizite Drohungen wegen ihrer Opposition ausgesprochen. ‘Iranische Amerikaner, die sich dem Regime widersetzen.”

In dem jüngsten Bericht des US-amerikanischen Direktors für nationale Geheimdienste über die Einmischung in die Wahlen heißt es, das iranische Regime habe zusätzlich zu Russland eine Kampagne mit verdecktem Einfluss durchgeführt, um das Präsidentenrennen 2020 zu beeinflussen. Der Bericht zeigt, dass Teherans Ziel darin bestand, ein Ziel zu erreichen ehemaliger Präsident Trump “und seine langjährigen Ziele zu verfolgen, die Spaltungen in den Vereinigten Staaten zu verschärfen, Verwirrung zu stiften und die Legitimität der amerikanischen Wahlen und Institutionen zu untergraben.”

“Wir glauben, dass der Oberste Führer Ali Khamenei wahrscheinlich die iranische Einflusskampagne genehmigt hat und dass es sich um eine ganze Regierungsanstrengung handelte”, sagte die Agentur. “Teheran hat seine Kampagne so konzipiert, dass versucht wird, die US-Politik gegenüber dem Iran zu beeinflussen, US-Führer von innenpolitischen Fragen abzulenken und Botschaften zu verbreiten, die für das iranische Regime günstig sind.”

Leib sagte, die Botschaft des Iran sei eine, die die Iraner-Amerikaner nicht hören wollen und die die US-Politik ignorieren sollte.

“Die Amerikaner sollten verstehen, dass die Iraner innerhalb und außerhalb des Iran dieses Regime des Sponsorings des Terrorismus im Iran extrem satt haben”, sagte er. “Die Amerikaner sollten wissen, dass die überwiegende Mehrheit der iranischen Amerikaner dankbare Einwanderer sind, die die Vereinigten Staaten und die Ideale der Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz lieben und schätzen, weil sie die unglückliche Erfahrung gemacht haben, unter der Herrschaft zu leben. Islamische Republik.”

Afrasiabi seinerseits hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten. In einer Erklärung gegenüber Fox News nach seiner Verhaftung sagte er: “Was ich nach UN-Maßstäben getan habe, war legal und transparent … und ich hatte absolut keine Ahnung, dass ich gegen ein amerikanisches Gesetz verstoße. Ich habe nie Lobbyarbeit betrieben.”

Er erklärte auch, dass “seine Rolle als Berater für den Iran ihre internationalen Angelegenheiten abdeckte und ich nie von meiner unabhängigen Berufung als politischer Experte abgewichen bin”.

Aber Leib und seine Gruppe glauben, dass eine größere föderale Anstrengung endlich enthüllen wird, was der Iran wirklich getan hat.

“Wir sind zuversichtlich, dass mit einer offiziellen Untersuchung mehr nicht registrierte Aktivisten des islamischen Regimes identifiziert werden. Wir erwarten, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die von der Strafverfolgung bis zur Ausweisung reichen, einschließlich der Aufhebung des Status des ständigen Wohnsitzes oder der Staatsbürgerschaft.”

Fox News hat die iranische Mission bei den Vereinten Nationen gebeten, auf die Vorwürfe der Einflussoperation zu reagieren, aber bisher haben wir keine Antwort erhalten.

Ben Evansky von Fox News hat zu diesem Bericht beigetragen.