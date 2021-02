Der italienische Friedhof von Camogli stürzt ein und Hunderte von Särgen fallen ins Meer

Der vor über 100 Jahren erbaute Friedhof von Camogli befindet sich entlang eines Gebiets mit felsigen Klippen am Meer. Francesco Olivari, der Bürgermeister von Camogli, bezeichnete den Zusammenbruch als “eine unvorstellbare Katastrophe”.

Laut Giacomo Giampedrone, regionaler Zivilschutzbeauftragter, fielen schätzungsweise 200 Särge, aber nur 10 wurden geborgen. Die Genesung der anderen “wird in den kommenden Tagen vom Meer abhängen”, fügte er hinzu.

Am Samstag wurden die Wartungsarbeiten entlang der fragilen Küste abrupt eingestellt, als die Arbeiter Risse im Felsen bemerkten.

“Wir haben an einem Teil der felsigen Küste gearbeitet – es war in der Nähe des Gebiets, das heute gefallen ist”, sagte Olivari am Montag gegenüber CNN. “Es wurden einige Anzeichen von Rissen beobachtet. Wir haben beschlossen, den Friedhof zu schließen.”