Der inoffizielle Bürgermeister von Yakima von der Kammer geehrt

Er ist als “inoffizieller Bürgermeister der Innenstadt von Yakima” bekannt, aber heute ist er offizieller Empfänger des Ted Robertson Community Service Award der Greater Yakima Chamber of Commerce. Joe Mann ist der Besitzer von Ron’s Coin and Collectibles in der Innenstadt von Yakima sowie Landbesitzer.

Beamte des Repräsentantenhauses sagen, Mann sei wegen „seines aktiven Engagements in der Geschäftswelt der Stadt, die er liebt, ausgewählt worden. Joe ist in Yakima geboren und aufgewachsen. Er besuchte die Saint Joe Catholic School und die Carrol High School. Joe war die treibende Kraft hinter dem Rennen 2015. und gewann die Auszeichnung All America City für Yakima.

OFFIZIELLE SAGEN, MANN IST VERPFLICHTET, YAKIMA . ZU VERBESSERN

Sie sagen, dass die für die Auszeichnung ausgewählten Personen von den Vorstandsvorsitzenden / Hauspräsidenten aufgrund ihrer “inspirierenden Führung, ihrer Leistungen und ihres Engagements zur Verbesserung unserer Gemeinschaft als Geschäftsleute und Bürger des Yakima-Tals” ausgewählt werden.

Obwohl Mann ein Einheimischer und Geschäftsinhaber ist, findet er immer noch viel Zeit, um sich in der Gemeinschaft zu engagieren. Mann war in Aufsichtsräten tätig; die Grand Yakima Handelskammer, die Downtown Association of Yakima, der Downtown Yakima Business Improvement District und das Sunfair Parade Committee. Er hat auch in über 25 Ausschüssen mitgewirkt und viele lokale Organisationen geleitet.

MANN WIRD IM NOVEMBER GEEHRT

Joe Mann wird den Ted Robertson Community Service Award am 4. November 2021 während der jährlichen Feier der Chamber and Ted Robertson Community Service Awards im Yakima Convention Center entgegennehmen.