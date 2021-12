Der größte Komet, den wir je gesehen haben, hat gerade eine kuriose Überraschung geliefert

Der Komet Bernardinelli-Bernstein (BB) – der größte, den unsere Teleskope je entdeckt haben – reist aus den Weiten unseres Sonnensystems, um zu sehen, wie er relativ nahe an der Umlaufbahn des Saturn fliegt. Nun hat eine neue Analyse der Daten, die wir über BB gesammelt haben, etwas ziemlich Überraschendes ergeben.

Indem Sie sich mit den Messwerten des Satellit zur Untersuchung transienter Exoplaneten (TESS) zwischen 2018 und 2020 fanden die Forscher heraus, dass der BB viel früher und viel weiter von der Sonne entfernt aktiv wurde als bisher angenommen.

Ein Komet wird aktiv, wenn Sonnenlicht seine eisige Oberfläche erwärmt, Eis in Dampf verwandelt und eingeschlossenen Staub und Kies freisetzt. Der resultierende Dunst, der als Koma bezeichnet wird, kann für Astronomen nützlich sein, um genau zu bestimmen, woraus ein bestimmter Komet besteht.

Im Fall von BB ist es noch zu weit, um das Wasser zu erhaben. Basierend auf Studien an Kometen in ähnlichen Entfernungen ist es wahrscheinlich, dass der entstehende Nebel stattdessen durch eine langsame Freisetzung von Kohlenmonoxid angetrieben wurde. Nur ein aktiver Komet war jemals direkt beobachtet in größerer Entfernung von der Sonne und war viel kleiner als BB.

„Diese Beobachtungen verschieben die Entfernungen aktiver Kometen erheblich weiter, als wir bisher wussten“, sagt der Astronom Tony Farnham, University of Maryland (UMD).

Um die Koma um BB zu erkennen, war eine intelligente Bildüberlagerung erforderlich: Die Forscher mussten mehrere Schnappschüsse von TESS kombinieren, die 28-Tage-Langzeitbelichtungen verwenden, und die Position des Kometen jedes Mal ausrichten, um ihn besser zu sehen.

Die Größe des Kometen – etwa 100 Kilometer im Durchmesser – und seine Entfernung von der Sonne, als er aktiv wurde, sind die beiden wichtigsten Hinweise auf das Vorhandensein von Kohlenmonoxid. Tatsächlich erzeugte BB nach allem, was wir über Kohlenmonoxid wissen, wahrscheinlich bereits ein Koma, bevor es in Sichtweite unserer Teleskope war.

„Wir gehen davon aus, dass Komet BB wahrscheinlich noch weiter weg aktiv war, aber wir haben ihn vorher einfach nicht gesehen.“ sagte Farnham.

„Was wir noch nicht wissen, ist, ob es einen Endpunkt gibt, an dem wir beginnen können, diese Dinge in einem Kühlhaus zu sehen, bevor sie aktiv werden.“

Durch die Wiederholung der Technik des Stapelns von Bildern auf Kuipergürtel-Objekten konnten die Forscher bestätigen, dass ihre Methoden tatsächlich solide waren – und dass die Aktivität, die sie um BB herum entdeckten, nicht nur ein Unschärfeeffekt war, der durch das Platzieren mehrerer Bilder verursacht wurde. einer der anderen.

All diese akribischen Berechnungen sind für Astronomen nützlich, um festzustellen, woher einzelne Kometen kamen, und von dort aus die Geschichte unseres Sonnensystems zu verfolgen. Bei BB ist dies sicherlich der Fall, das für Experten nach wie vor von großem Interesse ist.

Und da unsere Teleskope und Sonden noch leistungsfähiger werden, werden die Entdeckungen von Kometen weitergehen, sei es das Auffinden der seltensten Kometenarten im Weltraum oder das Auffinden von Kometen mit chemischer Zusammensetzung.

„Das ist erst der Anfang“, sagte Farnham. „TESS untersucht Dinge, die noch nicht entdeckt wurden, und es ist eine Art Test dafür, was wir finden können.“

„Wir haben das Potenzial, viele Dinge zu tun, sobald ein Komet gesehen wird, auf den Bildern in der Zeit zurückzugehen und sie zu finden, wenn sie weiter von der Sonne entfernt sind.“

Die Studie wurde im . veröffentlicht Zeitschrift für Planetenwissenschaften.