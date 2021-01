Der Generalgouverneur von Kanada tritt zurück, nachdem Mitarbeiter sie beschuldigt hatten, einen „giftigen“ Arbeitsplatz geschaffen zu haben

In einer detaillierten Erklärung sagte Payette, sie nehme die Anschuldigungen ernst – obwohl sie sich nicht offiziell entschuldigt oder ein Fehlverhalten am Arbeitsplatz eingestanden habe.

“Obwohl während meiner Amtszeit keine formelle Beschwerde oder offizielle Beschwerde eingereicht wurde, die sofort eine detaillierte Untersuchung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den geltenden Tarifverträgen ausgelöst hätte, nehme ich diese Anschuldigungen dennoch sehr ernst.” Payette sagte in der Pressemitteilung.

Wie die Société Radio-Canada (CBC) im vergangenen Jahr erstmals berichtete, haben aktuelle und ehemalige Regierungsangestellte Payette beschuldigt, ein giftiges Arbeitsumfeld zu schaffen, Mitarbeiter zu belästigen und einzuschüchtern und einige Mitarbeiter zu Tränen rühren.

Als Reaktion darauf beauftragte die Trudeau-Regierung eine unabhängige Beratungsfirma mit der Untersuchung der Vorwürfe. Der Bericht wurde Anfang dieser Woche fertiggestellt und der Regierung vorgelegt, was zum Rücktritt von Payette führte.

“Ich glaube fest an die Grundsätze der natürlichen Gerechtigkeit, des ordnungsgemäßen Verfahrens und der Rechtsstaatlichkeit und daran, dass diese Grundsätze für alle gleichermaßen gelten”, schrieb Payette. Ungeachtet der Achtung der Integrität meines Vizekönigsamtes und des Wohls unseres Landes und unserer demokratischen Institutionen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ein neuer Generalgouverneur ernannt werden sollte. Kanadier verdienen Stabilität in diesen unsicheren Zeiten. “”

Der kanadische Premierminister veröffentlichte am Donnerstag seine eigene Erklärung, wonach er Payettes Rücktritt erhalten habe. Trudeau hat keine der gegen Payette erhobenen Vorwürfe bestätigt. In der kurzen Erklärung dankte er ihr jedoch nicht für ihren Dienst.

“Jeder Mitarbeiter der kanadischen Regierung hat das Recht, in einer sicheren und gesunden Umgebung zu arbeiten, und wir werden dies immer sehr ernst nehmen”, sagte Trudeau in einer Erklärung. „Die heutige Ankündigung bietet einer neuen Führung in Rideau Hall die Möglichkeit, die Bedenken der Mitarbeiter während der Überprüfung am Arbeitsplatz auszuräumen.

Trudeau sagte, der Oberste Richter von Kanada werde als Interimsgouverneur fungieren, bis er eine Empfehlung zur Ersetzung von Königin Elizabeth abgibt.

Hätte Payette angesichts der Untersuchung am Arbeitsplatz nicht zugestimmt, zurückzutreten, hätte ihre Entlassung eine Verfassungskrise in Kanada auslösen und eine formellere Beteiligung der Königin erfordern können.

Regierungsbeamte teilten CNN mit, dass der von unabhängigen Ermittlern vorgelegte Bericht ergab, dass die Vorwürfe unter den Mitarbeitern konsistent waren und dass die Beweise für einen giftigen Arbeitsplatz “stark” waren.

Es ist nicht klar, ob die Ergebnisse der Arbeitsplatzumfrage veröffentlicht werden.

Payette erklärte in ihrer Rücktrittserklärung: „Jeder hat zu jeder Zeit und unter allen Umständen das Recht auf ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld. Es scheint, dass dies im Büro des Generalsekretärs nicht immer der Fall war. In der Rideau Hall sind in den letzten Monaten Spannungen aufgetreten, und das tut mir leid. “”

Später in der Erklärung fügte sie jedoch hinzu: “Wir alle erleben die Dinge anders, aber wir müssen uns immer bemühen, es besser zu machen und die Wahrnehmungen des anderen zu berücksichtigen.”

Es schien eine ähnliche Sprache zu wiederholen, die Trudeau benutzte. Im Jahr 2018 CNN berichtete Als Reaktion auf die Anschuldigungen, er habe eine Frau im Jahr 2000 unangemessen befummelt, sagte Trudeau während einer Pressekonferenz: “Ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Weise unangemessen gehandelt habe, aber Ich respektiere die Tatsache, dass jemand anderes es anders hätte erleben können. “

Der kanadische Premierminister ist dafür verantwortlich, einen Kandidaten für den Generalgouverneur zur Ernennung durch Königin Elizabeth zu empfehlen. Als er 2017 Payette empfahl, sagte Trudeau, sie sei “zweifellos für diese hohe Position qualifiziert”.

Kanadas Oppositionsführerin Erin O’Toole beschuldigte das Büro des Premierministers, Payette nicht sorgfältig auf den Job überprüft zu haben. Er sagte, dass alle politischen Parteien jetzt ein Mitspracherecht bei Payettes Ersatz haben sollten.

“Der Generalgouverneur ist der Oberbefehlshaber unserer Streitkräfte und spielt eine wichtige verfassungsrechtliche Rolle”, sagte O’Toole in einer Erklärung gegenüber CNN. “Angesichts der Probleme mit seiner letzten Ernennung und mit dem Minderheitsparlament sollte der Premierminister die Oppositionsparteien konsultieren und den Vize-Königlichen Ernennungsausschuss wieder einsetzen.”