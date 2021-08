Der geheime Ronald Reagan hat mir von Gold und den großen Nationen erzählt

Heute ist es 50 Jahre her, seit Präsident Richard Nixon das Goldene Fenster geschlossen hat, ?? Beendigung der Fähigkeit ausländischer Regierungen, US-Dollar in Gold umzutauschen. Die Aktion von Nixon trennte die letzte Verbindung zwischen dem Dollar und dem Gold und gab den Vereinigten Staaten Fiat-Währung.

Das amerikanische Experiment mit Fiat hat zu einer Explosion von Verbrauchern, Unternehmen und ?? meistens ?? Staatsschulden. Es hat auch eine wachsende wirtschaftliche Ungleichheit, einen Boom-Bust-Rezession-Konjunkturzyklus und eine anhaltende Erosion des Dollarwerts verursacht.

Nixons Schließung des Goldenen Fensters motivierte mich, für ein Amt zu kandidieren. Nachdem ich die Arbeiten führender österreichischer Ökonomen wie Ludwig von Mises und Murray Rothbard gelesen hatte, verstand ich die Gefahren, Gold durch Fiat-Währung zu ersetzen, und suchte eine Plattform, um diese Ideen zu verbreiten.

Als ich zum ersten Mal in das öffentliche Leben trat, beschränkte sich die Unterstützung für die Wiederherstellung eines Goldstandards, geschweige denn die Abschaffung der Fed, auf sogenannte „Goldwanzen“. und die kleine libertäre Bewegung der Zeit. Sogar viele Ökonomen, die normalerweise freie Märkte unterstützten, glaubten, dass das Treuhandsystem funktionieren könnte, wenn die Federal Reserve gezwungen wäre, Regeln zu befolgen.

Diese Regeln sollten der Fed klare Anweisungen geben, wann die Geldmenge erhöht oder verringert werden sollte. Es mag theoretisch gut klingen, aber ein “regelbasiertes Geldsystem” erlaubt der Federal Reserve immer noch, die Zinssätze, die den Geldpreis darstellen, zu manipulieren, was zu künstlichen Booms und sehr realen Krisen führt.

Die Stagflation der Carter-Ära erhöhte das Interesse an der Geldpolitik. Der Aufstieg der Angebotsseite, ?? die eine begrenzte Rolle für Gold unterstützten, trugen dazu bei, das Interesse an dem Thema zu steigern.

Ronald Reagan hat mir einmal gesagt, dass keine Nation auf Gold verzichtet und großartig geblieben ist. Als Präsident unterstützte er die Schaffung der Goldkommission. Es hat das Establishment jedoch nicht davon abgehalten, die Kommission mit Unterstützern des monetären Status quo zu stapeln.

Die beiden Pro-Gold-Mitglieder der Kommission, Lewis Lehrman und ich, erstellten mit Unterstützung von Murray Rothbard einen Minderheitenbericht, in dem sie für einen Goldstandard plädierten. Der Bericht wurde unter dem Titel ?? Der Fall für Gold. ?? Es kann von Mises.org heruntergeladen werden.

Mitte der 1980er Jahre war jegliches Interesse der politischen und finanziellen Eliten, die Macht der Fed in Frage zu stellen, verschwunden. Dies lag an der Annahme des Mythos, dass Paul Volcker die Inflation unter Kontrolle gebracht habe. In den 1990er Jahren wurde um den “Maestro” ein virtueller Personenkult geboren. Alan Greenspan, der mir einmal erzählt hat, dass die Fed gelernt hat, sich „zurückzuschlagen“? die Ergebnisse einer goldgedeckten Währung.

Während meine Warnungen, dass die Fed die US-Wirtschaft über die Klippe führe, in Washington zurückgewiesen wurden, fanden sie außerhalb der Ringstraße ein aufgeschlossenes Publikum. Die Reaktion auf meinen Präsidentschaftswahlkampf 2008 führte zur Geburt einer neuen Freiheitsbewegung, die die Geldpolitik in den Vordergrund rückte.

Der Zusammenbruch von 2008, die Rettungsaktionen der großen Banken und das anschließende Versagen der Fed, die Wirtschaft trotz beispielloser Geldschöpfung wiederzubeleben, trieben das Wachstum der neuen Bewegung an. Meine Organisation Campaign for Liberty mobilisierte die New Freedom Movement, um die Fed-Prüfung zu einem wichtigen Thema im Kongress zu machen.

Fünfzig Jahre nachdem Nixon das Goldfenster geschlossen hat, steuern die Preise auf den Anstieg der 1970er zu, doch die Fed kann die Zinsen nicht erhöhen, solange die Politiker weiterhin Milliarden an neuen Schulden machen.

Es ist klar, dass Amerika auf eine weitere Wirtschaftskrise zusteuert, die von der Federal Reserve verursacht wurde. Die gute Nachricht ist, dass die drohende Krise uns die Möglichkeit gibt, unsere Botschaft zu verbreiten, unsere Bewegung zu vergrößern und den Kongress schließlich zu zwingen, die Fed zu prüfen und zu schließen.

Dr. Paul, ein Arzt, ist ein ehemaliges Mitglied des US-Hauses, nachdem er in Texas gedient hat ?? 22. Arrondissement zwischen 1976 und 1977 und zwischen 1979 und 1985 und im 14. Arrondissement zwischen 1997 und 2013. Er kandidierte 1988 für das Präsidentenamt nach dem Vorbild der Libertarian Party und kandidierte 2008 und 2012 für die republikanische Nominierung Foto von Dr. Paul von Gage Skidmore , über Wikipedia.